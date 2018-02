Aantal meldingen over verward gedrag blijft stijgen

Een verontrustende trend, maar burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden relativeert de cijfers. Zijn gemeente staat in de top vijftien van steden met de meeste overlastgevers. Duizenden meldingen komen er jaarlijks binnen. Maar vorig jaar waren het er ineens veel minder.

“In 2016 kregen we vierhonderd meldingen binnen van één mevrouw. Ze belde soms drie keer per nacht naar de politie omdat ze geluiden hoorde of waanideeën had. Met de juiste zorg zijn de meldingen in 2017 gedaald.” De cijfers moeten volgens de burgemeester dan ook in perspectief worden geplaatst.

Van de grotere steden steeg het aantal meldingen het sterkst in Den Haag. Vergeleken met 2016 kwamen hier vorig jaar 43 procent meer meldingen over verwarde personen binnen. Den Haag vermoedt dat de stijging komt door de betere registratie.

De cijfers zeggen dus weinig over het aantal personen met verward gedrag of de ernst van een melding. Daarom heeft het Schakelteam Personen met Verward Gedrag het RIVM gevraagd de meldingen te analyseren. “Om hoeveel mensen gaat het bijvoorbeeld?”, vraagt woordvoerder Sonja van der Graaf. “Over het algemeen toont de stijging het belang van preventie en wijkteams.”

Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg van de eenheid Amsterdam vult aan: “Net als de politie zouden ook zorgprofessionals 24/7 bereikbaar en beschikbaar moeten zijn.”

