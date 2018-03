Aantal meldingen euthanasie opnieuw gestegen

Het ging in 2017 in ruim 30 procent van de gevallen om mensen van tussen de zeventig en tachtig jaar oud, blijkt uit cijfers van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie die er in Nederland zijn. Daarna volgen de leeftijdscategorieën 80-90 jaar (bijna 25 procent) en 60-70 jaar met ruim 21 procent.

Dementie In bijna negen op de tien gevallen ging het om patiënten die leden aan niet meer te genezen kanker, zenuwaandoeningen (zoals Parkinson, MS, ALS), hart- en vaataandoeningen en longziekten. Bij bijna 170 van de in totaal 6585 meldingen was dementie de reden voor euthanasie, in vrijwel alle gevallen beginnende dementie. Van de in totaal 150.027 sterfgevallen in Nederland in 2017 was er bij 4,4 procent sprake van euthanasie Bij 83 meldingen van euthanasie was er sprake van een psychiatrische aandoening en bij 293 meldingen was de oorzaak van het ondraaglijk en uitzichtloos lijden een stapeling van ouderdomsaandoeningen. Van de in totaal 150.027 sterfgevallen in Nederland in 2017 was er bij 4,4 procent daarvan sprake van euthanasie.