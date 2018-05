Aantal keren dat euthanasie wordt verleend blijft stijgen

In 2017 verleenden artsen euthanasie aan 6585 mensen. Dat zijn er vijfhonderd meer dan in het jaar ervoor. Deze stijging is vergelijkbaar met die tussen 2015 en 2016, zo blijkt uit de jaarcijfers van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE).

In veruit de meeste gevallen is de euthanasie zorgvuldig uitgevoerd. Twaalf keer was dat niet het geval. Eerder werd al bekend dat het Openbaar Ministerie in vier gevallen nader onderzoek doet. Volgens de voorzitter van de RTE, Jacob Kohnstamm, leeft de hardere opstelling van het OM sterk bij artsen. Hij vraagt zich af of artsen niet terughoudender worden nu het OM zich actiever met euthanasie bemoeit.

Bij patiënten met een psychiatrische aandoening moet een arts altijd het oordeel van een psychiater vragen