Aantal kapsalons stijgt flink, aantal kappers blijft gelijk

In tien jaar tijd is het aantal kapperszaken in Nederland explosief gegroeid. Sinds 2007 zijn er tienduizend nieuwe kapperszaken geopend, wat betekent dat er op dit moment 27.000 kapsalons zijn, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ondanks de forse stijging in het aantal nieuwe zaken is het aantal mensen dat als kapper werkt niet toegenomen: dat ligt nog altijd rond de 45.000. Er zijn wel meer kappers die voor zichzelf beginnen. In 2007 werkte 43 procent als zelfstandig ondernemer, inmiddels is dat percentage opgelopen tot 49. De drempel om een eigen salon te beginnen is als zzp’er niet hoog, legt Gert-Jan Deben van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie uit.

Deben onderscheidt drie soorten zelfstandige kapperswinkels. Ten eerste is daar de kapper die in de auto stapt en bij de klant thuis op bezoek komt. Ook is het mogelijk dat de kapper vanuit huis werkt. Tot slot is er de kapperszaak in de straat. “Vooral zaken met de eerste twee vormen zijn relatief makkelijk op te starten. Er komen weinig grote kosten bij kijken.”

In economisch mindere tijden kan het daarom gunstig zijn als zelfstandige aan de slag te gaan. Kappers schrijven zich in bij de Kamer van Koophandel en werken vervolgens een aantal dagen als ondernemer en een aantal dagen in loondienst. “Ook zien we steeds vaker dat kappers een stoel huren in een zaak, om daar vervolgens als zzp’er aan de slag te gaan. Zo lijkt het alsof het één zaak is, terwijl het er in de praktijk wel vier of vijf kunnen zijn”, vertelt Deben.

De trend van steeds meer kapsalons vindt Deben niet goed voor de branche. Kappers die zelfstandig werken hebben geen personeelskosten en minder reclamekosten. Dat zorgt volgens hem voor een ongelijk speelveld, waardoor de kapper in de straat het moeilijker krijgt.

Het zou een slechte zaak zijn als de traditionele kapperszaken uit het straatbeeld verdwijnen, zeker omdat het kappersberoep een praktische opleiding kent, vindt hij. “Juist in de grotere zaken kunnen nieuwe kappers goed worden opgeleid”, aldus Deben.

De meeste nieuwe zaken zijn geopend in Groot-Rijnmond, het gebied rondom Rotterdam en Goeree-Overflakkee. Zeeuws-Vlaanderen kent de meeste kapperszaken per hoofd van de bevolking. Voor elke duizend inwoners zijn daar in 2017 gemiddeld 2,28 kappers, tegenover 1,44 in 2007.

Eerder deze maand plaatste de burgemeester van Apeldoorn vraagtekens bij het grote aantal kappers in zijn gemeente. Apeldoorn kent liefst 264 kapperszaken en heeft ongeveer 162.000 inwoners. Hij gelooft niet dat die zaken allemaal kunnen overleven van kappersklanten alleen.

Wie had dat gedacht: mannen gaan vaker naar de kapper dan vrouwen. Scheren en trimmen staan ineens in de topzes van de kappersbehandelingen.