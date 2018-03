Aantal jonge verdachten fors gedaald

Jeugdigen komen aanzienlijk minder in aanraking met justitie. Het aantal minderjarige verdachten (12 tot 18 jaar) daalde in 2016 met 34 procent ten opzichte van 2012. Verantwoordelijk voor die daling is onder meer een verbetering van het contact thuis tussen ouders en hun kinderen.

Dat blijkt uit cijfers van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2017 die het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) vandaag publiceert in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderzoekers van het WODC leveren op basis van onderzoek onder 4500 jongeren voor het eerst bewijs dat de situatie thuis effect heeft op de kans dat een jongere afglijdt in de misdaad. In 2015 zeggen jongeren dat ouders meer betrokken zijn en meer emotionele steun bieden dan in 2005. De jongeren zijn zelf ook opener geworden tegenover hun ouders over de wijze waarop zij hun vrije tijd besteden. Naast een toename van deze beschermende factoren, zien de onderzoekers een afname in risico’s. Jongeren zeggen dat ze minder alcohol drinken en minder foute vrienden hebben. Volgens hoofdonderzoeker André van der Laan worden jongeren ook daarin geholpen door hun ouders. “Zij stellen strengere grenzen en wijzen alcoholgebruik en ander risicogedrag vaker af.”

Ernstige delinquentie komt vaak door een opeenstapeling van problemen zoals drugsgebruik

De uitkomsten van dit WODC-onderzoek, die worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie, zijn overigens niet om te draaien, verduidelijkt Van der Laan. Bij jongeren die gewapende overvallen plegen of moorden, is er niet per se iets misgegaan in de opvoeding. “Bescherming door ouders kan de kans op probleemgedrag dempen, maar ernstige delinquentie komt vaak door een opeenstapeling van risico’s: zoals psychosociale- of gedragsproblemen, drugsgebruik en het hebben van criminele vrienden.”

Internet Voor de gestage daling van de jeugdcriminaliteit wijst het WODC behalve naar de thuissituatie ook naar een mix van ontwikkelingen in de samenleving zoals toegenomen welvaart. Sinds de jaren negentig is ook de beveiliging van woningen en auto’s opgeschroefd en is er sprake van meer gerichte inzet van politie. En met de komst van internet is de vrijetijdsbesteding van jongeren verschoven van de straat naar online. Er wordt zelfs geopperd dat de criminaliteit van de straat mee is gegaan naar binnen, naar de virtuele wereld van het internet. Maar harde bewijzen voor die gedachte zijn er niet. In 2016 noteerde de politie 20.080 minderjarige verdachten van een misdrijf. Dat komt neer op 16 verdachten van 12 tot 18 jaar per 1000 minderjarigen, in 2012 waren dat er nog 25 op 1000. Van een verschuiving tussen jongens en meisjes is geen sprake. Sinds 2012 is het aandeel meisjes in de misdaad in de groep minderjarigen blijven hangen op 22 procent.