Aantal examenklachten opnieuw gedaald

Vorig jaar kwam de teller tot 177.000, het jaar daarvoor nog tot 189.000 en in 2016 werden zelfs nog 204.000 klachten ingediend. Een woordvoerster van het LAKS kan geen echte verklaring geven voor de dalende trend. "Het zit in de examens zelf, het verschilt per jaar.”

Lees verder na de advertentie

Volgens het LAKS viel op dat de klachten meer dan andere jaren gingen over de inhoud. Over het havo-examen wiskunde A werd het meest geklaagd. Daarnaast waren er veel ergernissen over geluidsoverlast van dieren zoals koeien, ganzen en zelfs een krijsende pauw.

Ruim 217.000 middelbare scholieren hebben de afgelopen twee weken examen gedaan. Met de havo- en vwo-examens Spaans, Turks, en Arabisch was donderdag de laatste dag. Op 12 juni horen de kandidaten of ze geslaagd zijn. Wie het niet heeft gehaald of examens heeft gemist, kan van 17 tot en met 20 juni herkansen.

Lees ook: