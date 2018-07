Aanslag door verboden islamitische partij: Hoe (on)veilig is Tadzjikistan?

De Tadzjiekse minister Ramazon Rakhimzoda (binnenlandse zaken) zei eerder dat de autoriteiten bij het onderzoek naar het aanrijden van de fietstoeristen meerdere opties openhouden. "We kijken naar alle scenario's. Een ongeval, beroving of terrorisme'', zei Rakhimzoda.

De Islamitische Wederopstandingspartij was tot 2015 de enige legale Islamitische partij. In augustus van dat jaar eiste de regering van Tadzjikistan dat de partij zou stoppen met de 'illegale activiteiten'. De partij werd als terroristische organisatie aangemerkt.

Rene Wokke schreef 'Eerst Pamir fietsen, dan sterven'

Zijn laatste blog over zijn fietstocht van Bangkok naar Teheran heeft met terugwerkende kracht een lugubere titel. ‘Eerst Pamir fietsen, dan sterven’, schreef Rene Wokke boven de bijdrage die hij op vrijdag 20 juli plaatste.

De 56-jarige Wokke fietste afgelopen zondag met zijn twee jaar oudere vriendin Kim Postma door het Aziatische land, toen hij om het leven kwam na een aanrijding. Ook twee Amerikanen en een Zwitser overleefden het incident niet, terwijl de vriendin van Wokke gewond raakte. Of het om een ongeluk, aanslag of roofoverval ging, is nog niet bekend. De autoriteiten in Tadzjikistan hebben vier verdachten gedood en een vijfde persoon aangehouden.

Er zijn beelden opgedoken waarop is te zien dat een wagen op de plaats des onheils keert, een tegemoetkomend voertuig ontwijkt en een vermoedelijk slachtoffer langs de kant van de weg aanrijdt.

Tadzjikistan is bij het grote publiek misschien niet bekend als fietsland, maar onder avonturiers is de Pamir-route befaamd. “Een klassieker”, noemt Pascal Kolkhuis Tanke van reisbureau Tropical Cyclist de route door de bergpas. Het is een van de hoogstgelegen fietsroutes ter wereld en wordt beschreven in talloze blogs en andere fietsverhalen. Over gevaren wordt niet of nauwelijks gesproken.