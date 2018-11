Aanpak van woekerhuren leidt nog niet tot betaalbare woningen

Zo’n 2000 euro aan huur voor een studio van nog geen veertig vierkante meter. In het centrum van Amsterdam is het inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken hoopt met een maximumhuurprijs een eind te maken aan wat zij ‘woekerhuren’ noemt.

Goed dat de minister stappen onderneemt, zeggen woningmarktexperts, al staan haar ideeën nog in de steigers. Maar aan de extreem hoge huren in de grote steden zal zo geen einde komen.

Ollongren wil de maximumhuurprijs in de vrije sector koppelen aan een percentage van de WOZ-waarde, de geschatte marktprijs die de gemeente toedicht aan een woning. Daarmee hoopt ze uitbuiters vooral van de drukbezette Amsterdamse, Utrechtse, Haagse en Rotterdamse woningmarkt te verdrijven. Die hebben nu de vrije hand in dit ongereguleerde deel van de huurmarkt.

‘Symbolisch beleid’

Over de hoogte van het maximum rept de minister niet. Dat moet zo hoog zijn dat verhuurders van woningen in het middeldure segment er geen last van hebben, schrijft ze. Maar het maximum moet er wel voor zorgen ‘dat verhuurders die exorbitante huurprijzen vragen hun nieuwe aanvangshuur naar beneden zullen moeten bijstellen’.

“Voor een heel groot deel symbolisch beleid”, zegt Hugo Priemus over Ollongrens plan-in-de-steigers. De extreem hoge huren zullen hierdoor niet plots gaan dalen, meent de emeritus hoogleraar systeeminnovatie ruimtelijke ontwikkelingen aan de TU Delft. Ook de sociale huursector kent een maximumprijs die deels afhankelijk is van de WOZ-waarde en ook daar drukt dat de huurprijzen nauwelijks. “Het plafond in de sociale huursector is nu zo hoog dat woningcorporaties en beleggers er ver onder zitten met hun huurprijzen. Dus ook in de vrije sector kunnen beleggers met een aan de WOZ-waarde gekoppeld maximum nog flink verdienen. In de praktijk verandert er niet veel.”

Ollongren wil voorkomen dat ze beleggers in de weg zit die investeren in nieuwbouwwoningen. Zorgt haar plan ervoor dat hun inkomsten slinken, dan stoppen zij met bouwen, vreest ze. “Maar zo’n vaart zal het niet lopen”, zegt Priemus daarover. “Beleggers kijken waar het rendement het hoogst is. Als dat met woningen is, is dat fijn. Halen ze in een andere sector meer rendement, dan kiezen ze daarvoor. Maar dat zal niet gebeuren. Het huidige huurbeleid biedt genoeg ruimte voor rendement.”