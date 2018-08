Aanklager wil onderzoek naar ongeluk in Italiaanse kloof

Een Italiaanse aanklager heeft gisteren een onderzoek aangekondigd naar de dood van tien mensen die maandag om het leven zijn gekomen in Zuid-Italië.

Het waren wandelaars die werden verrast door stijgend water in de kloof van Raganello in Calabrië die door de imposante rotsformaties populair is onder toeristen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij zijn in de lokale ziekenhuizen opgevangen.

De Italiaanse burgerbescherming meldde dat de slachtoffers werden meegesleurd door stijgend water. De plotselinge stijging was het gevolg van zware regenval in het uitgestrekte Nationaal park Pollino waarin de kloof ligt. De dodelijke slachtoffers behoorden tot twee groepen wandelaars en komen allemaal uit Italië. Sommige lichamen werden enkele kilometers verwijderd van de plek waar de wandelaars door het water werden overvallen, teruggevonden.

Bij de zoektocht naar vermisten zijn drie twintigers uit Puglia levend teruggevonden

Aanklager Eugenio Facciolla zei gisteren te willen bekijken of vervolging mogelijk is. Wie of wat daarbij het doelwit is, maakte hij niet bekend.

Geen vermisten meer Ondertussen hebben de brandweer en reddingswerkers, onder meer met helikopters, de zoektocht naar vermisten gisteren doorgezet. Daarbij zijn drie vermisten, drie twintigers uit Puglia, levend teruggevonden. Volgens de Italiaanse minister van milieu Sergio Costa is het nu 99,9 procent zeker dat er geen vermisten meer zijn. Helemaal uitsluiten kan hij het niet. Wandelaars zijn niet verplicht zich te registreren voordat ze de Raganellokloof ­ingaan of om alleen onder begeleiding van een gids het gebied te betreden. Onder de gewonden is ook een Nederlander, meldde het ministerie van buitenlandse zaken. Hij zou een gebroken bekken hebben opgelopen.

