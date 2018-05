Aan sommige taken besteedt de Voedsel- en Warenautoriteit nét iets minder aandacht

Het is een waakhond met duizend poten, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De inspecteurs controleren zeecontainers met producten die de Rotterdamse haven binnenkomen, ze houden toezicht op de gang van zaken bij vlees- en visverwerkende bedrijven, ze letten erop dat baby's zich niet verslikken in een rammelaar, ze worden ingeschakeld als er fipronil in eieren blijkt te zitten, ze zorgen ervoor dat het rookverbod in cafés wordt nageleefd, ze zetten zich in om het aantal beroepsziekten terug te brengen en ze zijn van de partij als de Aziatische tijgermug wordt aangetroffen. NVWA-inspecteurs houden zelfs toezicht op keuringsdiensten.

Dat kunnen ze nooit allemaal even grondig doen, daar is de organisatie te klein voor, vertelde inspecteur-generaal Rob van Lint gisteren aan de verzamelde pers. "Daarom moeten we keuzes maken."

Als voorbeeld noemde hij het bleken van tanden, waar tanden witter van worden, maar een gezondheidsrisico ontstaat als de behandelaar te veel waterstofperoxide gebruikt. De NVWA bemoeit zich ook met zulke zaken, maar niet met dezelfde intensiteit als voedselveiligheid of dierenwelzijn. Van Lint: "Dat zijn grote thema's. Daar waar dieren geslacht worden en waar de volksgezondheid in het geding is, daar zijn wij altijd."

Er wordt weleens geroepen: 'Daar had de NVWA bovenop moeten zitten', maar dat kunnen wij absoluut niet waarmaken Rob van Lint

Geen rustige start Hij is er de man niet naar om te smeken om meer personeel , maar hij erkent wel dat ook een duizendpoot niet alles kan belopen. "Er wordt weleens geroepen: 'Daar had de NVWA bovenop moeten zitten', maar dat kunnen wij absoluut niet waarmaken. Wij moeten steeds opnieuw keuzes maken. Wij moeten daar zijn waar de grootste risico's zitten." Dat de schijnwerpers soms vol op de warenautoriteit kunnen staan, merkte Van Lint al direct bij zijn aantreden als inspecteur-generaal, vorig jaar juli. "Dat was geen rustige start, ik viel middenin de fipronilaffaire." Die kwestie, die speelt sinds pluimveehouders vorig jaar zomer werden geconfronteerd met in eieren aangetroffen insecticide, is nog altijd niet uit de wereld. Aanvankelijk blokkeerde de NVWA een kleine achthonderd kippenlegstallen, wat betekende dat er geen eieren, geen mest en geen kippen bij die bedrijven van het erf af mochten. Nu zijn nog 115 pluimveehouderijen gedeeltelijk geblokkeerd: die mogen bijvoorbeeld alleen mest afvoeren. Tien kippenboeren zijn nu nog volledig op slot. De NVWA kreeg in de fipronilkwestie kritiek vanuit de boerenbranche. De autoriteit zou de zaak onderschat hebben en volgens sommigen juist hebben overdreven. In het jaarverslag staat daarover niets. "Dat is bewust, omdat een commissie nog onderzoek doet over de fipronilkwestie. Die willen wij niet voor de voeten lopen." Van Lint verwacht dat het rapport van de commissie-Sorgdrager nog voor de zomer verschijnt. De inspecteur-generaal wil nog wel kwijt dat de hele zaak 'ongelooflijk dramatisch is voor alle betrokken ondernemers'.