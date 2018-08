Aan die toeristenstroom komt geen einde - Amsterdam maakt er maar het beste van

Voor elke inwoner van Amsterdam zijn er verspreid over het jaar zeker tien hotelgasten in de stad, vakantieverhuur via onder meer Airbnb niet meegerekend. Dit jaar meren er 187 zeecruiseschepen af in Amsterdam, doen bijna tweeduizend riviercruises de hoofdstad aan en brengen tienduizenden bussen groepen toeristen naar de stad. En dan zijn er nog de dagjesmensen. Het centrum van Amsterdam zucht en zweet onder de drukte die volgens deskundigen de komende jaren zal blijven toenemen.

"De groei van het toerisme in Amsterdam is behoorlijk hard gegaan", zegt Jeroen Slot, hoofdonderzoeker bij onderzoek, informatie en statistiek van de gemeente Amsterdam. "Sommige bezoekersstatistieken namen met wel 10 procent toe."

De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond kraakte afgelopen weekeinde het toerismebeleid in Amsterdam en waarschuwde voor de drukte die daardoor ontstaat. "Het bestuur heeft bewust na de economische crisis het toerisme gestimuleerd, maar is vergeten om weer op de rem te trappen en aanvullende maatregelen te nemen." De gevolgen zijn dagelijks merkbaar in de stad en zorgen volgens hem 's avonds voor onveilige situaties.

We hebben een inschattingsfout gemaakt, gaf directeur van Amsterdam Marketing Frans van der Avert toe in Het Parool . Zijn organisatie onderschatte in 2012 de gevolgen van culturele oppeppers van de stad, zoals de heropening van het Rijksmuseum, en de groei van goedkoop vervoer en accommodaties. Inmiddels is een overnachting in Amsterdam vergeleken met andere steden duur, maar een vliegticket naar Schiphol kost soms slechts een paar tientjes.

Om het tij te keren zette de gemeente in op het spreiden van toeristen, over de stad en andere trekpleisters. Maar die moeite lijkt weinig te hebben opgeleverd. "Spreiding blijkt niet gemakkelijk. Met mooi weer gaan toeristen naar het strand of de Zaanse Schans. Maar het grootste deel bezoekt, zeker 's avonds, de Amsterdamse binnenstad. Dus neemt de druk op de openbare ruimte alleen maar toe", zegt Slot.

De noodkreet van Zuurmond was lang niet de eerste waarschuwing. De voorlaatste kwam van onderzoeksbureau McKinsey, in december. Dat signaleerde dat het centrum van Amsterdam overvol raakt en vergeleek de Nederlandse hoofdstad met 67 andere wereldsteden. Dat resulteerde in een kaart waarop Amsterdam voor toeristendichtheid en -intensiteit de meest alarmerende kleur kreeg toebedeeld.

Taxistandplaats

Om Schiphol te ontlasten wil het kabinet vakantievluchten vanaf 2020 verplaatsen naar het nieuw te openen Lelystad Airport. Deskundigen twisten over de vraag of dit, met het oog op de drukte in de hoofdstad, gewenst is. Toerisme-expert Stephen Hodes vindt van niet. "Willen we al die extra vakantievluchten richting Amsterdam of doen we dat gewoon niet?"

Ook lector citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel waarschuwt: "Lelystad moet geen hub worden waar horden toeristen goedkoop naartoe kunnen vliegen. Dat Schiphol wordt ontlast, is goed, maar we moeten ervoor waken dat het aantal vakantievluchten na de opening van Lelystad stijgt."

Deze week lanceerde Airbnb een campagne in Amsterdam om zijn slechte imago op te vijzelen

Zelf ontvluchtte Ploos van Amstel een half jaar geleden de binnenstad: hij verhuisde. "Ik houd van mensen en gezelligheid. Maar als de drukte je privéleven raakt, dan ga je. Er kwam een taxistandplaats voor mijn deur en in de straat werd er illegaal verhuurd aan toeristen. Toerisme brengt misschien veel opbrengsten met zich mee, maar mijn buurt was mijn buurt niet meer."

Groei van het aantal bedden. © Jorris Verboon

Intussen doet de gemeente wel meer om de drukte te managen. Er is een hotelstop, verhuur via het onlineplatform Airbnb wordt beperkt, grote groepen met een reisleider worden uit de stad geweerd en touringcars mogen niet meer stoppen in het centrum. Volgens Slot kunnen deze maatregelen effect hebben. "Maar voorlopig lijkt het er niet op dat de groei van toerisme in de stad stilvalt."