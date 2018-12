Aan de lege patronen op straat zie je hoe ontzettend veel lachgas er omgaat

"Mooi rank kerstballetje toch?" Jochen Riester (42), docent communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam maakt kerstballen van lege lachgaspatronen. "Dagelijks belanden duizenden metalen patronen op straat. In een vol patroon zit de goedkoopste drug die voor tieners makkelijk te koop is, lachgas."

Riester wist niet wat hij hoorde van zijn studenten op de hogeschool. Hij stoorde zich al wel aan alle zilverkleurige patronen op straat. Maar dat lachgasgebruik zo wijdverbreid was, verraste hem. Verslavingsinstituut Trimbos ondervroeg in het uitgaansleven jongeren en jongvolwassenen. Een op de tien zei de maand daarvoor lachgas te hebben gebruikt.

Gezondheidrisico’s

“In mijn studententijd dronk je een biertje, op een beetje studentenfeest nu heb je een lachgaskamer. Daar ademen jongeren ballonnetjes met gas in voor een korte kick." Lachgas zit in de patronen die ook in slagroomspuiten gaan. Na gebruik belanden veel patronen op straat. Bewoners van Amsterdam Nieuw-West balen ervan, zo ook wijkbewoner Riester. Zelf heeft hij nog nooit lachgas geprobeerd.

Het Trimbosinstituut wijst op gezondheidsrisico's. "We weten niet wat lachgas op langere termijn met brein en longen doet, maar de jeugd gebruikt het massaal. Het spul is makkelijk te krijgen, kijk maar op Instagram. Voor een paar tientjes krijg je een doos vol patronen bezorgd.”

De partydrug lachgas (distikstofmonoxide of N2O) is goedkoop, geestverruimend en niet verboden. Het zit in kleine, metalen ampullen. Met een 'cracker' maak je een ampul open, het gas is eerst ijskoud. Gebruikers laten het lachgas daarom in een ballon lopen om daarna pas in te ademen.

Riester heeft een advies voor ouders: "Hang een lachgaskerstbal in de boom. Wie weet schrikt je zoon of dochter zich rot." De Amsterdammer maakt sinds kort kerstballen van lege lachgaspatronen met zijn ideële bedrijfje Vollgasz.

De docent wil jongeren die lachgas gebruiken, overhalen lege patronen te rapen en met hem kerstballen te maken. "Ik vertel je ondertussen wel wat lachgas met je brein kan doen." Blijft er geld over, dan wil Riester onderzoek laten doen naar langere termijneffecten van lachgas op het puberbrein. Het is hem ernst, hij heeft een sabbatical opgenomen om tegen lachgas te strijden.

Hij is niet de enige, zegt Riester. Hij noemt de Utrechtse kunststudenten Kaj Nieuwenhoff en Thijmen Hilhorst die met 'Ampul Utrecht' kleden en identiteitsplaatjes maken van lege lachgaspatronen. Verder wil de Utrechtse kunstenaar Michiel Kuijper een Domtoren bouwen van patronen. "De patronen krijgen waarde als we er nieuwe, mooie producten van maken. Mensen gaan ze oprapen. En dat kan een mooie aanleiding zijn voor een gesprek."