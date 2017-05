50 jaar Center Parcs: hoe generaties opgroeiden met een vakantie in eigen land

Wat hebben de termen midweek, wildwaterbaan en subtropisch zwemparadijs met elkaar te maken? Juist, bungalowpark Center Parcs. Hele generaties zijn opgegroeid met een jaarlijkse vakantie in eigen land. Met de hele bups in een volgepakte gezinsauto en gestreste ouders op de voorbank.

Lees verder na de advertentie

Het is vijftig jaar geleden dat het eerste gezin de oprit opreed van hun eigen vakantiebungalow. Dat huisje stond in het Limburgse Reuver. Het idee voor de parken kwam van Rotterdammer en ondernemer Piet Derksen.

Ruim tien jaar eerder had Derksen al zijn eerste winkel geopend. Een sportzaak op de Rotterdamse Lijnbaan. Later ontmoette hij architect Jaap Bakema. Samen bedachten ze het idee van vakantieparken in eigen land. Een plek om de gekochte sportspullen te gebruiken.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

© ANP XTRA

Precies op het goede moment, zo zou blijken. Center Parcs surfde mee op de golf van de wederopbouw. Onder druk van de arbeidersbeweging werd vanaf begin jaren zestig de vrije zaterdag ingevoerd. Het betekende een ongekende aanwas van geëmancipeerde werklui.

Na jaren waar winst en verlies elkaar afwisselden, boekte Center Parcs vorig jaar eindelijk weer een winst van 16,4 miljoen euro

Als snel breidde de ondernemer zijn imperium uit. Eerst naar België in 1981. Later verrezen ook in Duitsland en Frankrijk bungalowdorpjes.

Niet alleen het aantal parken werd groter, ze werden ook luxer. Er kwamen bowlingbanen, zwembaden en restaurants. De huisjes werden door de jaren heen uitgerust met een open haard, centrale verwarming en zelfs kleurentelevisie. Intussen verkocht de geslepen Derksen ook nog vliegreizen. Zo bediende hij twee markten tegelijk.

Ironisch genoeg zouden dat soort vliegreisjes later gaan concurreren met Center Parcs. De emancipatie van de Nederlander ging immers gestaag verder. Een weekend naar Barcelona of Parijs is tegenwoordig zo geboekt.

In eigen land groeide de rivaliteit met vakantieparken als Roompot en Landal. Vooral de laatste jaren neemt het aanbod van vakantiehuisjes explosief toe.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ligt Nederland inmiddels bezaaid met meer dan 1500 accommodaties. Van stacaravans en bungalows tot zomerhuisjes. Al die hutjes samen bieden plek aan meer dan 300.000 vakantiegangers.

Center Parcs hield het hoofd boven water met behulp van institutionele en particuliere beleggers. Veel bungalows werden verkocht, teruggehuurd en vervolgens uitgebaat. Na jaren waar winst en verlies elkaar afwisselden, boekte het bedrijf vorig jaar eindelijk weer een solide winst van 16,4 miljoen euro.

Center Parcs-baas Mark Haak Wegmann nam woensdagochtend, tijdens het onthullen van de toekomstplannen van zijn bedrijf, dan ook louter superlatieven in de mond. Hij noemt de parken ‘fenomenaal’, ‘superluxe’ en ‘waanzinnig’. Zijn loftuitingen wisselt hij af met filmpjes van nieuwe initiatieven.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Het subtropisch zwemparadijs © ANP XTRA

In 2020 openen in China de eerste twee bun­ga­low­par­ken. Een in de buurt van Sjanghai, de ander bij Peking

In totaal 1 miljard euro heeft de topman opgehaald bij investeerders. Daarvan gaat 200 miljoen naar de renovatie van reeds bestaande parken. Uiteindelijk moeten binnen vijf jaar alle 21 Center Parcs-parken opgeknapt zijn. De overige 800 miljoen gaat naar vier nieuwe bungalowdorpjes die de komende anderhalf jaar hun deuren openen.

Voor daarna richt Haak Wegmann zich op China. In 2020 openen daar de eerste twee bungalowparken. Een in de buurt van Sjanghai, de ander bij Peking. Uiteindelijk moeten er tien bungalowlocaties verrijzen. Haak Wegmann: “Een gigantisch megaproject”. En dan kan ook de groeiende Chinese middenklasse in eigen land op vakantie. De auto volgepakt, gestreste ouders op de voorbank.

De evolutie van het zwemparadijs Center Parcs-oprichter Piet Derksen stond erop dat zijn parken ook in de winter open waren. En niet alleen dat. Bezoekers moesten ook kunnen ontspannen in het zwembad, ongeacht het weer. Zwembadtechnicus Aad Gelens bedacht daarom een speciaal bad. In het midden van zijn creatie stonden grote aardgasbranders. Erboven spande hij een tentdoek dat het hele bad besloeg. De zijwanden waren van plastic folie. Later werd het tentdoek vervangen door golfplaten. In de jaren tachtig werden de golfplaten en plastic folie vervangen door een glazen koepel. Op de plek van de gasbranders kwam de fundering, twee grote ronde palen. Zo ontstond de typische vorm van de subtropische zwembaden van Center Parcs.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.