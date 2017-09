2000 blikken knakworst voor Dutch Quarter, Sint-Maarten

De colonne gaat van de commandopost Divi Divi, een vakantieresort dat is omgevormd tot hoofdkwartier van de Nederlandse defensie-eenheden, richting Dutch Quarter, een arme buurt op de heuvels rond Philipsburg die zwaar door Irma is getroffen.

De wijk van vooral houten huisjes is de afgelopen dagen verstoken gebleven van hulp, maar nu wordt er haast gemaakt. De sirenes zijn aan en dwingen ander verkeer snel de berm op te zoeken. Eerst een open Landrover met zwaarbewapende mariniers, dan vier volgeladen trucks, een stuk of vijf personenauto's van de Amerikaanse hulporganisatie Samaritan's Purse, en dan sluit zo'n Landrover het konvooi weer af. Zie deze humanitaire stoottroepen maar eens te stoppen.

De commandant van de mariniers heeft wel een heel opmerkelijk bood­schap­pen­lijst­je bij zich.

Eindelijk water De tweeduizend bewoners van Dutch Quarter weten niet wat hen overkomt. Nadat Irma over hun buurt raasde en de helft van de woningen platlegde, hebben ze nog geen hulp gehad. In de hitte moeten ze het doen met water dat ze uit de put halen, maar amper drinkbaar is. En waar halen ze het voedsel vandaan als de supermarkt beneden aan de heuvel is leeggeplunderd? Maar vandaag is het zover. 's Ochtends hebben ze al een leverantie drinkwater gehad, en nu opeens komt dat konvooi met toeters en bellen binnenrijden. Op een zorgvuldig gekozen grasveldje worden de volle vrachtwagens geparkeerd en mariniers sluiten direct het terrein af. Er wordt een roodwit lint gespannen, waarlangs de bewoners straks richting vrachtwagens mogen gaan om van elke truck en personenauto één product af te nemen. Dat is uiteindelijk een flinke boodschappentas vol.

Boodschappenlijst De commandant van de mariniers heeft wel een heel opmerkelijk boodschappenlijstje bij zich. Twaalfhonderd literpakken melk van AH-basic levert hij hier af. En hij leest staccato voor: "Zestig blikken rode bietjes, twaalf keer 144 blikjes mais, 150 kilo boter, duizend pakjes cup-a-soup (tomaat of kip) en dan zijn er ook nog 120 keer 18 blikken met knakworsten." En hij leest maar verder. De wijkoudste en de vrouwelijke wijkagent weten wie het hardste hulp nodig hebben Maar hoe moet deze bulk over de rij wachtenden worden verdeeld? Die dijt sinds het lawaaierige konvooi arriveerde maar uit. Samenwerking is hierbij het toverwoord. Het Nederlandse bedrijfsleven tekende voor de producten. De Nederlandse defensie zorgt voor transport en de beveiliging. En de Amerikanen zorgen voor de distributie. Ze hebben daarvoor contact gezocht met de struise Christine Hodge, die zo'n beetje als wijkoudste fungeert. Zij staat weer in nauw contact met Arcello Leonard, de vrouwelijke wijkagent. Beiden kennen ze de mensen die de producten méér nodig hebben dan een ander. "Geven we goederen per familie of per persoon?", vraagt Kim Rowland van de hulporganisatie.

Ruilen Wijkoudste Hodge: "Geef ze per persoon, dan kunnen de gezinnen de producten die ze teveel hebben onderling ruilen of verkopen. Dat schept flexibiliteit." Rowland: "En zullen we de gezinnen met kleine kinderen als eerste helpen?" Wijkagent Leonard: "Als u deze distributie wil laten eindigen in een enorme vechtpartij, moet u dat vooral doen. Dat pikken de anderen niet." Dus krijgt de rij uiteindelijk te horen dat in de huidige volgorde steeds tien personen langs de mariniers mogen om rustig langs de voedselwagens te gaan. Met nadruk op rustig. Onderling is afgesproken dat wijkoudste Hodge onderhands tien pakketten krijgt die ze straks naar hulpbehoevende ouderen toe brengt. Die kunnen eenvoudigweg de tocht van de heuvel naar beneden niet maken. Uit de verhitte rij klinkt gemor. "Oké mensen, genoeg gepraat, let's go!" Voor de komende dagen is er eten.

Actiedag brengt 13,3 miljoen euro op De telefoon stond de hele dag roodgloeiend, heette het gisteren tijdens de nationale actiedag voor Sint-Maarten. Het startsein werd om kwart over zes 's ochtends gegegeven door minister Plasterk van Koninkrijkszaken, en toen stond de teller op 5,2 miljoen euro. Rond elf uur 's avonds werd op tv de eindopbrengst bekend gemaakt: 13,3 miljoen euro. De hele dag besteedden radio en televisie aandacht aan de actiedag en in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum zat een belpanel klaar van bekende Nederlanders om donaties te verwerken. Het Rode Kruis gaat de opbrengst besteden aan de eerste levensbehoeften, zoals dekzeilen, jerrycans voor schoon drinkwater, generatoren om de stroomvoorziening op weer gang te brengen, medische zorg en hulp bij het opsporen van vermisten. Lees hier meer over orkaan Irma

