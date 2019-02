18.000 tieners zien af van vaccinatie tegen meningokokken

Dat blijkt uit gegevens die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees verder na de advertentie

In Zeeland en Amsterdam was de opkomst het laagst: daar kwam maar 72 tot 77 procent op voor de vaccinatie tegen de bacterie. In Drenthe daarentegen ging 92 procent van de jongeren in op de uitnodiging om een prik te halen tegen de dodelijke bacterie.

Meningokokkenexpert Arie van der Ende, van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis, noemt de opkomst in Zeeland en grote steden ‘zorgelijk’. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er sinds 2015 in Nederland 41 mensen zijn overleden aan meningokokken type W.

De cijfers komen bovenop eerdere cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die laten zien dat het percentage ouders dat hun kinderen laat vaccineren voor het derde achtereenvolgende jaar is gedaald. Staatssecretaris Blokhuis heeft maatregelen aangekondigd, maar oppositie- en coalitiepartijen willen meer zien. Zo pleit regeringspartij VVD voor een financiële straf voor ouders die hun kinderen niet laten vaccineren tegen ziekten, bijvoorbeeld een korting op de kinderbijslag.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook:

VVD wil ouders die hun kind niet vaccineren financieel straffen Als voorbeeld noemde de partij het korten op de kinderbijslag, vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer.