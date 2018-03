11.000 kilometer spoor verbindt Amsterdam met China

De containertrein die deze afstand zal afleggen, is liefst 630 meter lang. Vervoerder Nunner Logistics uit Helmond die de rit uitvoert, doet er zestien dagen over om zijn bestemming in de oostelijke provincie Zhejiang te bereiken. De tocht gaat door Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland, de toendra’s van Kazachstan en dan naar de Chinese grens. Daar worden de containers overgeladen op een andere trein, omdat de sporen er niet op elkaar aansluiten.

Lees verder na de advertentie

De trein rijdt vooral baby- en kindervoeding, alcoholische dranken, au­to-on­der­de­len en luxe textiel naar China

Erwin Cootjans, directeur van Nunner Logistics, was onlangs nog in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. Het vroor er 40 graden. “In Nederland is het treinverkeer snel ontwricht bij wat slechter weer, maar in Rusland en Kazachstan rijdt men onder zeer barre omstandigheden altijd door. Treinen vertrekken er op tijd en komen op tijd aan”, zegt Cootjans.

400 miljard De haven van Amsterdam ziet de nieuwe verbinding met China als een grote aanwinst voor de regio. Vanuit Nederland wordt al langer vracht over het spoor naar China vervoerd. Rotterdam heeft sinds 2016 een vaste verbinding met het Chinese Chengdu. Onderweg doet deze trein Tilburg als tussenstop aan. Meer en meer verbindingen tussen Chinese steden en West-Europa passen in het beleid van de Chinese president Xi Jinping. Hij steekt de oude zijderoute van Marco Polo in een nieuw jasje en noemt die One-Belt-One Road. De handel van en naar de tweede economie ter wereld staat of valt met goede, snelle verbindingen, is de Chinese analyse. Xi maakte er in 2017 een van zijn prioriteiten van en trok 400 miljard euro uit om een betere infrastructuur naar Europa aan te leggen.