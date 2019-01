102 jaar oud en nog steeds de wereld aan het verbeteren

Een hoofd op pootjes. Alles wat hij waarnam werd opgeslagen. Brede belangstelling gekoppeld aan optimisme en levenslust deden hem zelfs na een volle eeuw 'glorieus' leven volharden in zijn streven de wereld te verbeteren. Leef zoals in de sport volgens regels en de wereld zal beter zijn. Zijn adagium zal nagalmen in de documentaire die Heddy Honigmann maakt over honderdjarigen die vooruit blijven kijken.

Om het geheim van helder oud worden te ontrafelen, deed Hans Maier ook mee aan het 100-plus-onderzoek van de VU naar erfelijke factoren die beschermen tegen dementie. En hij stond onder het motto 'alles voor de wetenschap' na overlijden zijn hersens af.

Hersens die in de nadagen van zijn lange leven nog tot een ingrijpend nieuw inzicht kwamen. Hans geloofde absoluut niet dat er na overlijden nog 'iets' overblijft van een mens, en zeker niet in de eeuwige ziel.

Nadat hij in 2011 definitief afscheid had genomen van zijn dementerende vrouw Con, bleef hij zich afvragen waarom ze zomaar was gestopt met eten en drinken. Een van zijn dochters nam hem mee naar een bevriend medium, van wie hij zo veel informatie kreeg die alleen van Con kon komen, dat hij zijn mening herzag: er is van alles na de dood. Dat werd een nieuw, wenkend perspectief.

Hans werd op 11 juli 1916 geboren in Madioen, in toenmalig Nederlands-Indië. In Europa woedde de Eerste Wereldoorlog; op Java leidde het gezin Maier, afstammend van een Duitse apotheker die zich daar in de 19de eeuw had gevestigd, een zorgeloos bestaan. Hans deed daar zijn levenslange voorkeur voor Indisch eten en sambal op, en zijn passie voor sport.

Zijn moeder Nelly Uljee was een residentsdochter; vader Raoul Eduard Philip Maier een Knil-officier op de cartografische dienst. Mee met zijn vader op dienstreis sloeg de overal in geïnteresseerde jongen alle indrukken haast fotografisch op. Dat openbaarde zich voor zijn dochters Joy en Sylvie ten volle in 2008, toen ze zagen hoe vader na zeventig jaar voor het eerst weer voet zette op zijn geboortegrond en zich oriënteerde alsof hij er nooit was weggeweest. Afgezien van zijn verdwenen woonhuizen vond hij alles terug, behalve de sfeer van weleer.

Hitler-Spelen

In 1924, toen zijn vader genoeg verlof had opgespaard, reisde het gezin een jaar door Europa, waarbij ze maanden in Zwitserland en Italië (Sienna) woonden en de Winterspelen in Chamonix bezochten. Die Spelen maakten indruk, en zouden een bijzondere plaats krijgen in zijn leven.

Hans was onderdeel van de rijke zwemcultuur van voormalig Nederlands-Indië, waarin zwemmers zichzelf de slagen eigen maakten en rivaliteit tijdens schoolwedstrijden voor volle tribunes de kwaliteit opdreef. Als lid van de door zijn vader opgerichte Malangse Zwemclub bond hij bijvoorbeeld in het met ijskoud bergwater gevulde Nimfenbad de strijd aan met De Krokodillen.

In 1934 verhuisde het gezin naar Nederland, waar Hans de hbs afmaakte en in Amsterdam economie studeerde. Als lid van zwemvereniging Het Y werd hij een sensatie. Hij had geen diploma's, maar verpulverde op de schoolslag met zijn zelf aangeleerde stuwende beentechniek de Nederlandse records met seconden.

Na discussies over zijn afwijkende (vlinder)techniek kwam Hans niet in de zwemploeg voor de Spelen van 1936. Waterpolo opende alsnog zijn olympische perspectief. Ofschoon hij het spel voor de lol beoefende in het derde van Het Y, sprong hij als een mens geworden dolfijn in het oog van bondscoach Frans Kuyper. Hij speelde op weg naar de vijfde plaats alle wedstrijden in Berlijn.

Helemaal links op de foto Hans in actie als waterpoloër. © Rob Velthu001

Pas in retrospectief besefte Hans waaraan hij had deelgenomen. Zijn feilloze geheugen kwam goed van pas toen hij enkele jaren geleden in de belangstelling kwam als enige nog levende deelnemer aan de Hitler-Spelen.

Hij was naïef geweest, al was het een tijd dat politiek een thema was waarmee studenten zich niet bezighielden en dat niets met sport te maken had. Bovendien leek het duistere gevaar te komen van Stalin met zijn communisme, waar Hitler tegen was. "We hadden oogkleppen op. De ware aard van het Duitse regime drong niet tot ons door." Het viel hem in Berlijn op hoe fantastisch alles was georganiseerd. De slotceremonie had diepe indruk gemaakt.

Hans, de ideale schoonzoon die nooit buiten de lijnen liep, stond goedbeschouwd de rest van zijn leven in dienst van zijn toekomstige vrouw Conny Olland

Dat bokser Ben Bril, de atleten Tollien Schuurman en Wim Peters en zelfs zijn eigen doelman Hans Paerl vanwege antisemitisme voor de Spelen hadden bedankt, was hem ontgaan. Net zoals pas later het kwartje viel dat zijn trainer Fritz Grossmann een uit Duitsland gevluchte Jood was. In 1943 stuurde Hans nietsvermoedend zijn verlovingskaartje naar kamp Westerbork, de toenmalige verblijfplaats van Hans Gérard Blitz, de Joodse voorzitter van Het Y.

Met zijn vrouw Con en dochters Joy en Sylvie. © X

Vlak voordat de universiteit in de oorlog dicht ging studeerde Hans af als econoom en vond een baan bij Van Gend en Loos. Daar kreeg hij een vrijwaringsverklaring voor de Arbeidsdienst. Hij huurde een kamer in een statig huis bij een weduwe, die zijn schoonmoeder zou worden.

Daar ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Conny Olland onder moeilijke omstandigheden. Ze had als zesjarige haar vader al verloren en kwam nooit over het verlies heen dat ze daarbovenop vroeg in de oorlog had geleden: via een vluchtroute op weg naar Zwitserland waren haar vriend en broer opgepakt en door de nazi's gefusilleerd.