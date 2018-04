'Zonder Polen zou de economie volledig onderuit gaan'

"Hoe meer Polen, hoe beter", zegt Jos Slagter in sappig West-Fries. Nogal wiedes: Slagter moet het als eigenaar van de Polski Supermarket in Venhuizen van Polen hebben. Hij is de enige Nederlandse eigenaar van een Poolse supermarkt in het hele land, zegt hij trots.

Jazeker, Slagter heeft het nieuws ook vernomen, dat een aantal gemeenten paal en perk wil stellen aan de komst van nog meer arbeidskrachten uit Oost-Europa. Maar hij herkent de motivatie van die gemeenten - namelijk 'woonwijken leefbaar houden' - helemaal niet: "Hoe erg is het dan? Ik hoor hier nooit iets over lawaai of overlast. Natuurlijk, er is wel eens wat, maar Nederlanders doen ook wel eens wat."

Wat de supermarktmanager wil meegeven is: laten we de Polen vooral binnenboord houden en zuinig op ze zijn, want alle grote bedrijven in de streek zijn van deze harde werkers uit het oosten afhankelijk. Slagter somt op: "Neem alleen al het distributiecentrum van de Action in Zwaagdijk. Daar werken 1600 Polen!

"De glastuinbouwers van Agriport in Middenmeer moeten het ook voor een groot deel van Polen hebben en hetzelfde geldt voor de kwekerijen bij Andijk. En dan heb je nog de groentesnijderij van Hessing, ook in Zwaagdijk. Deze streek kan niet zonder de Polen."

En niet alleen deze streek. De enorme distributiehal van onlinewarenhuis Bol.com in Waalwijk bijvoorbeeld, draait voor een deel op arbeidskrachten uit Oost-Europa. "Voldoende personeel is een uitdaging. Uitwijken naar het buitenland is dan ook geen wens, maar vaak een noodzaak", laat het bedrijf desgevraagd weten.

Vaklieden

Uitzendbureau HOBIJ uit Veghel, verderop in Noord-Brabant, levert arbeidskrachten aan bedrijven in de voedingsbranche, industrie, techniek en logistiek. Ruim 80 procent van de arbeidskrachten die het uitzendt zijn arbeidsmigranten, afkomstig uit EU-landen zoals Polen, Roemenië en de Baltische staten, aldus Suzanne van Poppel. "Het gaat vaak om productiewerk, logistieke medewerkers, assemblagemedewerkers en magazijnmedewerkers en bijvoorbeeld technische banen zoals lassers, monteurs en ijzerwerkers."

Er is in Nederland een steeds groter tekort aan technisch personeel, waar in het buitenland deze krachten nog wel zijn te vinden Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen

Want naast arbeidskrachten voor het ongeschoolde werk zien ze bij HOBIJ ook een toename van vaklieden afkomstig uit andere EU-landen. Dat is maar goed ook want de banen waar vraag naar is, zijn volgens Van Poppel niet uitsluitend in te vullen met arbeidskrachten van de lokale markt: "Er is in Nederland een steeds groter tekort aan technisch personeel, waar in het buitenland deze krachten nog wel zijn te vinden."

Dat komt volgens Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen, doordat er veel te weinig is geïnvesteerd in scholing: "Vooral in tijden van hoogconjunctuur is de Pavlovreactie altijd: haal ze maar uit het buitenland. En het is waar: zonder Polen zou de economie volledig onderuit gaan. Maar er moet wel een gelijk speelveld zijn. Want tegelijkertijd hebben we zelf een arbeidspotentieel van 1,2 miljoen mensen."