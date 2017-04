'Zo jammer dat je het theater verliet'

Actrice en toneel- en scenarioschrijfster Bodil de la Parra (53) & thuiszorgverpleegkundige Colla Marsman (53).

Jullie kennen elkaar van de toneelschool toch?

Bodil de la Parra: "Nee, al veel langer, vanaf ons zesde! Onze ouders kenden elkaar (filmregisseur Pim de la Parra en schrijver J. Bernlef, AS). We werden vrienden toen we op het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam bij elkaar in de klas zaten."

Colla Marsman: "We komen allebei uit een beetje bohémien-achtig, artistiek gezin. Dat van jou was alleen wat exotischer. Op ons elfde kwamen we elkaar tegen bij een zwemwedstrijd van Amsterdamse basisscholen."

De la Parra: "Ik zat in Osdorp op de toen wat suffe Louis Bouwmeesterschool en jij op de jaloersmakend hippe Nicolaas Maesschool. Ik las op die leeftijd nog kinderboeken. Jij hing in dat zwembad aan de kant en gaf me een knipoog. Ik wist: die is echt leuk. Niet lang daarna gingen we allebei naar het Barlaeus, en ik bad dat ik bij jou in de klas kwam."

Marsman: "Sindsdien is Bodil heel gelovig, haha. Ze zat halve dagen te bidden, voor iedereen die ze lief vond."

De la Parra: "Het heeft wel geholpen, we zaten zes jaar bij elkaar in de klas. We hadden een leuke club vriendinnen."

Marsman: "Na school ging jij - na een half jaar antropologie aan de UvA - naar de kleinkunstacademie. Ik was een idealist, ik wilde de wereld verbeteren, dus begon ik aan rechten. Maar ik stelde net als Bodil aan de universiteit vragen die alle studenten irriteerden, over dat veel dingen niet rechtvaardig waren, enzo. In 1986 belandde ik op de toneelschool. Ik dacht eerst dat ik mijn auditie had verknald, want zo'n docente zei op een gegeven moment: 'Jij hebt een heel goede band met je vader.' Ik dacht: hoe weet zij dat nou? Maar ik moest met dat gegeven dus improviseren en een scène spelen. Haha."

De la Parra: "In het laatste jaar van de kleinkunstacademie wilde ik echt repertoire leren, Shakespeare spelen, op de toneelschool dus. Toen kwamen wij daar weer bij elkaar in de klas, onder meer bij Ton Lutz. We speelden samen in Tsjechov, de 'Driestuiversopera' van Bertold Brecht en Kurt Weill, een geweldige tijd."

Marsman: "Ik kwam bij het MUZtheater terecht, in Bussum, waar ik vijftien jaar met veel plezier ben gebleven. We begonnen met een jaar lang langs scholen te toeren. Heel leerzaam als acteur. Later deed ik nog wat tv, 'Goede Tijden, Slechte Tijden' en 'We zijn weer thuis' met Wim T. Schippers. Maar van de camera heb ik nooit echt gehouden."

De la Parra: "Die camera blijft lastig, ja. Ik heb net in de tv-serie 'Klem' gespeeld met Barry Atsma, waar trouwens een vervolg op komt. Hij heeft van nature gevoel voor de camera, waar ik veel meer moeite voor moet doen. Toch kom je met techniek een heel eind."