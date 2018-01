'Zij betalen nooit voor het eten'

Beste Beatrijs,

Mijn man en ik nodigen regelmatig vrienden uit voor een gezellig etentje. Er is een stel dat ons nooit terugvraagt, omdat ze naar hun zeggen te krap behuisd zijn, niet kunnen koken of andere redenen. Wij vinden het niet erg om deze avondjes bij ons te laten doorgaan, maar het kan niet de bedoeling zijn dat wij dit steeds bekostigen. Hoe leggen we dat op een tactvolle manier uit? Ze maakten ons al duidelijk dat een restaurantbezoek te duur was als alternatief.

Eenzijdige etentjes