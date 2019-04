‘Zet alle leerlingen, van vmbo tot vwo, in de brugklas bij elkaar’

“Het belangrijkste is onze tweejarige brugklas, waar alle kinderen met een vmbo-advies tot vwo-advies bij elkaar zitten. Dat is vrij uniek in Nederland. Wij doen dat heel bewust om leerlingen uit te dagen en de selectie uit te stellen. Het helpt enorm. Van de vwo-leerlingen zat vorig jaar 45 procent boven het niveau van het basisschool­advies.”

“Zo geef je leerlingen zelfvertrouwen. Door iedereen bij elkaar te zetten en samen te laten werken, zien kinderen dat vwo’ers ook niet overal een antwoord op hebben en dat vmbo’ers in bepaalde dingen heel handig zijn. De havisten en vwo’ers zitten in het derde jaar ook nog samen, en leerlingen kunnen na het afronden van 5-havo vrij makkelijk doorstromen naar 6-vwo. We proberen zo min mogelijk drempels op te werpen en kinderen blijven vrijwel nooit zitten.”

“Nou, onze aanpak vraagt heel veel van docenten. Ze moeten kennis hebben van alle niveaus, van vmbo tot vwo. Sommigen werken met drie verschillende boeken in één les of schrijven hun eigen lesmateriaal. Niet alle scholen en docenten zien dat niet zitten.”

Wat kunnen andere scholen van jullie leren?

“Ik geloof echt in brede scholen en brede brugklassen. En in veel contact met ouders. Wij hebben drie keer per jaar gesprekken van een half uur met de mentor, ouders én de leerling. Als er meer betrokkenheid van ouders is, komt dat de resultaten van het kind ten goede.

“Wat ik heel triest vind, is dat in Amsterdam veel ouders en leerlingen liever niet kiezen voor brede scholen maar voor een havo-vwo of gymnasium. Je ziet het gebeuren. Het Ingenieur Lely Lyceum heeft zijn vmbo-kader afgestoten en meer ingezet op het gymnasium. Nu krijgt het veel meer aanmeldingen. Dat is schrijnend. In Amsterdam gaat het wat dat betreft niet de goede kant op.”