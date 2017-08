'Ze is meer geïnteresseerd in haar telefoon dan in ons'

Een vriend binnen onze vriendengroep heeft sinds kort een vriendin opgedaan die hij graag overal mee naartoe neemt. Helaas is zij permanent gefixeerd op haar telefoon in plaats van sociaal te participeren of interesse te tonen. Dit is des te ergerlijker, omdat de dame in kwestie naar elke activiteit wordt meegesleurd. Ze maakt niet de indruk enig plezier te halen uit ons gezelschap. Wij als groep kunnen niet tegen haar telefoon op en zijn niet blij met haar permanente aanwezigheid. Hoe kan er subtiel verteld worden dat wij ook wel eens zonder haar iets met elkaar willen ondernemen?

Beste Blijf toch weg,

Drijf het niet op de spits. Er is niets op tegen dat uw vriend zijn verse geliefde meetroont naar zijn oude vriendengroep. Zo kan iedereen elkaar leren kennen. Het is nogal agressief om aan hem te vragen of hij haar thuis wil laten. Hoe subtiel u de rot-op-suggestie ook formuleert, de vriend zal het onvermijdelijk opvatten als een groepsveto tegen zijn vriendin en dat brengt hem in een loyaliteitsconflict dat in dit stadium nergens voor nodig is. Laat het op z’n beloop. Begin elke ontmoeting met een vriendelijke opstelling tegenover haar, misschien ontdooit ze op den duur. Blijft ze zich als schemerlamp gedragen, behandel haar dan ook als schemerlamp en negeer haar. Zo heeft niemand last van haar en zij niet van de groep. Ongetwijfeld beleeft zij zelf ook weinig plezier aan deze groepsactiviteiten, dus na verloop van tijd zal zij zelf wel tegen haar vriend zeggen dat ze niet zo’n zin heeft om steeds met hem mee te gaan. Op die manier neemt het stel zelf de beslissing dat de vriendin (meestal) wegblijft. Dat is beter dan wanneer de groep het duo in die richting forceert.

