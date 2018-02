'Ze dreigt nooit meer bij ons te komen als we een kat nemen'

Al heel lang zouden wij graag een kat willen. Ons zoontje is dol op katten en mijn vrouw en ik vinden ze ook leuk. Probleem is dat een goede vriendin allergisch is voor katten en heeft aangekondigd dan nooit meer bij ons op bezoek te komen. Jarenlang hebben wij haar belang boven de wens van ons zoontje geplaatst, maar nu is hij op een leeftijd dat wij het belangrijk vinden dat hij zorgzaam leert omgaan met een huisdier. Wij zijn net naar een groter huis verhuisd en een kat zou ons thuisgevoel compleet maken. We willen de vriendschap met onze vriendin niet op het spel zetten en haar zo veel mogelijk tegemoet komen, maar zij was bij herhaling zo resoluut in haar afwijzing dat we vrezen dat ze het ons kwalijk zal nemen. Hoe kunnen we dit oplossen?

Beste Kattenveto,

Natuurlijk kunt u een kat nemen, als uw gezin dat graag wil! Daarvoor hoeft u niet eerst toestemming van uw vriendin te vragen of met haar te overleggen. Uw vriendin woont niet bij u in huis, dus uw beslissing over wel of geen kat als huisdier hoeft u niet op haar allergie af te stemmen.

Kondig de komst van de kat aan als een fait accompli. Daarna kunt u zien hoe het gaat. Kattenallergieën kunnen veel of weinig last geven. Een kortharige kat verdient in dit opzicht altijd de voorkeur boven een langharige. Sommige mensen kunnen geen huis betreden waar een kat zit, anderen zijn al gebaat als er van tevoren goed gestofzuigd wordt en als de kat tijdens het bezoek in een andere ruimte of buiten wordt gezet. Misschien valt het mee met uw vriendin. Vaak hebben allergie-lijders ook een middeltje dat ze preventief kunnen gebruiken om een paar uur in een huis-met-kat te kunnen doorbrengen. Als dat allemaal niet lukt en uw vriendin wil niet meer bij u langskomen, moet de vriendschap op een andere manier worden vormgegeven. Dan gaat u bij haar langs in plaats van zij bij u. Of u spreekt buitenshuis af in de horeca of in de natuur. Of u doet andersoortige uitstapjes met haar. Er valt altijd wel een mouw aan te passen.

