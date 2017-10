'Wij willen niet naar een feest met allemaal kroegtijgers en drank'

Wij zien nu vreselijk tegen dat feest op: allemaal mensen van vroeger, kroegtijgers en veel drank. We hebben uit beleefdheid ja gezegd op de uitnodiging, maar eerlijk gezegd willen wij er niet heen. Hoe kan ik dit netjes zeggen zonder dat ze zich beledigd voelen of teleurgesteld zijn?

Twee maanden geleden kregen wij een uitnodiging van een vriend van mijn man voor een groot feest. We zien hem en zijn vriendin niet vaak meer. Vroeger kenden wij elkaar uit de horeca, maar wij doen tegenwoordig andere dingen, fietsen en wandelen en zo. Zij zitten nog steeds in de horeca. Is natuurlijk prima, iedereen moet doen wat hij of zij leuk vindt.

Beste We willen er niet heen,

U had de uitnodiging beter in eerste instantie kunnen afslaan met een beroep op andere verplichtingen. Iets in de trant van: ‘Dank voor de uitnodiging, maar wij kunnen helaas niet komen, want we hebben iets anders te doen.’ Dat die andere bezigheid bestaat uit op de bank een Netflix-serie bekijken kan onvermeld blijven.

Doordat u niet alert gereageerd hebt, zit u nu in de puree. Alsnog afzeggen met als reden dat u uw vrienden en hun favoriete bezigheid (drinken) ontgroeid bent is een confronterende boodschap, waarmee u in een moeite door de vriendschap de nek omdraait. Misschien vindt u dat al te rigoureus.

De enige uitweg is dan op de dag zelf bellen of appen met de mededeling dat er iets tussen is gekomen: ‘Sorry, het lukt ons niet vanavond, want…’ u bent ziek of uw man heeft griep of de hond ligt op apegapen of de auto heeft het begeven of wat voor smoes dan ook.

