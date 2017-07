'Wij willen geen naaktfoto's'

Beste Beatrijs,

Zoals vele families hebben wij met mijn schoonfamilie een familie WhatsApp-groep. Een gezellige groep waarbij we op de hoogte worden gehouden van alle familienieuwtjes. Sinds er kinderen zijn geboren bij de broers en zussen van mijn man, krijgen we geregeld foto’s van de kleintjes. We hebben zelf ook kleine kinderen en natuurlijk is het leuk om foto’s uit te wisselen. Nu krijgen we ook weleens foto’s toegestuurd waar de kindjes zonder kleren op staan. Mijn man en ik vinden dit vervelend. Hoe kunnen we dit tegen de familie zeggen zonder dat dit verkeerd wordt opgevat?

Geen naaktfoto’s svp