'Wij kunnen onze kleinkinderen te weinig geven'

Op onze vraag naar een lijstje met geschikte cadeautjes reageerde het ene ouderpaar helemaal niet en de dochter van mijn man mailde dat haar twee kinderen het geestelijk niet aankunnen dat er na Sinterklaas ook nog een Kerstman is die cadeautjes brengt. Wij zijn zwaar teleurgesteld. Wij hebben het gevoel dat we geboycot worden. Vorig jaar reageerden de ouders ook al niet op onze vraag naar verlanglijstjes. We geven niet vaak wat en dan wordt het op deze manier ook nog afgenomen. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? De gezinnen wonen niet bij ons in de buurt en we zien de kleinkinderen niet zo vaak.

Beste Kerstman niet welkom,

De ouders willen geen Kerstman en geen cadeaus voor hun kinderen. Daar kan ik ze alleen maar gelijk in geven. Die gezinnen vieren Sinterklaas. Dat is al heisa genoeg voor kleine kinderen. Sinterklaas hoort bij Nederland, het feest wordt op alle scholen en kinderdagverblijven gevierd. Daar past niet ook nog eens enkele weken later een Kerstman bij. Kinderen krijgen sowieso al genoeg cadeaus. Het is heel verstandig dat ouders daar een rem op zetten door niet te willen dat de grootouders ook nog eens met cadeaus aan komen zetten met Kerstmis. Voor kinderen zijn er twee gelegenheden per jaar waarbij ze cadeaus krijgen: met hun verjaardag en met Sinterklaas en dat is genoeg. Kerstmis is een feest dat in Nederland traditioneel zonder al te veel nadruk op materiële toestanden wordt gevierd. Een traditie om in ere te houden.

Uw probleem is dat u vindt dat u uw kleinkinderen te weinig kunt geven. Met hun verjaardag kunt u toeslaan en staat het u vrij om eens lekker uit te pakken. Verder zie ik twee mogelijke oplossingen. Vraag of u mee kunt doen met een sinterklaasviering met de kinderen/kleinkinderen. Als de kleintjes wat ouder zijn, kan dat heel leuk zijn. Moet u wel gedichten schrijven natuurlijk. Andere mogelijkheid is dat u toch wat speelgoed aanschaft dat u met Kerstmis, wanneer de gezinnen bij u op bezoek komen, kunt inzetten. Pak de spullen vooral niet in cadeaupapier in! Zet het gewoon neer en zeg dat ze het niet mee naar huis mogen nemen. Het speelgoed en de spelletjes blijven in het huis van opa en oma en elke keer als de kleinkinderen komen, kunt u het uit de kast halen en kunnen ze ermee spelen. Vul de voorraad gerust af en toe aan met iets nieuws. Zolang u het maar niet presenteert als cadeau. Dit speelgoed is voor algemeen gebruik en kan uw huis aantrekkelijker maken voor de kleinkinderen.

Hebt u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Lees hier meer 'Moderne manieren'.