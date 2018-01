'Wij bepalen niet wat geluk is, we helpen bij het verkrijgen ervan'

De man die voor het geluksbeleid politiek verantwoordelijk is, is wethouder van geluk en financiën Jan Steven van Dijk (PvdA). "Mij zijn geen vooroordelen vreemd. Toen ik voor het eerst over dit plan hoorde, keek ik ook als een aap naar een computer. Nu bestrijd ik associaties als 'vaag' en 'zweverig' met hand en tand. Dit is waartoe wij op aarde zijn."

"Ik geloof dat het de taak van de overheid is bij te dragen aan het welbevinden van inwoners. De term die dat het beste dekt is 'geluk'. We hebben het dan niet over de lotto winnen of over een woeste verliefdheid, wel over duurzaam geluk en tevredenheid. Samen met Ehero (Erasmus happiness economics research organisation van de Rotterdamse Erasmus Universiteit, red.) hebben we inwoners van Schagen een vraag gesteld: 'Wat maakt jullie nou gelukkig?' Daar zijn twaalf factoren uitgekomen. Ten eerste moet iedere keuze en uitgave in de begroting nu bijdragen aan een van die twaalf factoren. Ten tweede maken we nu samen met de inwoners het beleid."

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

"Stel, we moeten in een straat het riool vervangen. De hele straat gaat open en we halen alles eruit. Parkeerplekken, bomen, fietsrekken, echt alles. Vroeger stuurden we iedereen die daar woont een brief met wat uitleg, datum van oplevering en klaar. Nu doen we het anders. Want we kunnen na de vervanging van het riool alles wel weer terugplaatsen op de oude plek, maar we kunnen ook iedereen uitnodigen voor koffie en samen een metamorfose van de straat mogelijk maken.

"Maar dat is slechts één voorbeeld. We werken ondertussen ook aan geluksbudgetten voor mensen die in een isolement zitten, zodat hun leven weer een beetje kleur krijgt. En aan het markeren van geluksplekken in de stad. "Welke plek associeert u met geluk en wat is het verhaal daarbij?", vragen we onze inwoners. Dat kan bewustwording én een mooie wandelroute opleveren."