'Wij Aziatische vrouwen werken, wij teren niet op de zak van onze man'

"Wij zijn altijd aan het werk." Lachend verwijdert Sophida Ketprasit zaadlijsten uit rode pepers, terwijl haar collega's kouseband snijden en citroenen persen. De drie vrouwen in de keuken van Thais restaurant Deli Bird in Rotterdam kwamen jaren geleden met hetzelfde doel naar Nederland: geld verdienen. Je zult ze niet horen klagen over de veertigurige werkweek.

Lees verder na de advertentie

Qua seks is een Thaise vrouw vrijer dan de Nederlandse vrouw. Ik zeg altijd: een Thaise vrouw heeft nooit hoofdpijn Henk Kamp (58)

De immigratie vanuit Thailand is de afgelopen twintig jaar fors toegenomen en 80 procent van de Thaise migranten is vrouw, blijkt uit onderzoek in Nederland en Zweden door demografisch onderzoeksinstituut Demos. Thai zijn in Nederland de op drie na grootste groep huwelijksmigranten, 85 procent van de vrouwen heeft een Nederlandse partner. Het cliché is dat Thaise vrouwen vaak postorderbruiden zijn. Dat klopt ten dele.

'Hij zorgt goed voor me' Ketprasit (44) kwam niet voor de liefde naar Nederland, maar ze vond al snel een Nederlandse man. Nadat die overleden was, ontmoette ze Henk Kamp (58), met wie ze nu vijftien jaar samen is. Ketprasit: "Hij zorgt goed voor me". Elke avond na werktijd haalt hij haar op bij het restaurant om haar naar hun huis in Zwijndrecht te rijden. "Ja, we houden van elkaar", zegt ze. Kamp was, zoals meer Nederlandse mannen, bewust op zoek naar een Thaise vrouw. In casino's en restaurants, zoals dat waar hij Ketprasit tegenkwam. Na een huwelijk met een autochtone Nederlandse vrouw was ook zijn huwelijk met een Filipijnse gestrand. "Filipijnse vrouwen zijn vaak katholiek en wat saaier." Thai, ondervond hij, zijn levendiger, losser: ze houden van uitgaan en feesten. "En ze zijn qua seks wat vrijer dan de Nederlandse vrouw. Ik zeg altijd: een Thaise vrouw heeft nooit hoofdpijn."

Leeftijdsverschil De onderzoekers van Demos wijzen op het leeftijdsverschil tussen Thaise vrouwen en hun Europese partners. Dat is vaak groot: bij 40 procent van de Thais-Zweedse huwelijken is dat meer dan tien jaar. Dat kan, zeker in gezinnen waar de man het geld verdient, machtsverschil in de hand werken, vooral in de eerste jaren. In de praktijk valt het met die ongelijkheid vaak mee, schrijven de onderzoekers ook. Thai integreren over het algemeen goed en ze leren de taal snel. Bovendien is de werkloosheid onder Thaise vrouwen een stuk lager dan bij veel andere migrantengroepen. Veel Thaise vrouwen beginnen zelf een bedrijfje. Op de Facebookpagina Thai in Holland bieden ondernemingen van Thaise migranten producten aan, vaak geïmporteerd uit Azië: schoonheidsproducten, sieraden, Thaise koffie en thee. Ketprasit en haar collega's van Deli Bird willen niets weten van ongelijkheid. "Wij Aziatische vrouwen werken, wij hoeven niet te leven van het geld van onze mannen." Ketprasit hoopt dat ze, als de kinderen van haar vriend Henk Kamp wat ouder zijn, met zijn tweeën in Thailand kunnen gaan wonen.

Alleen maar appen Kamp werd nog gewaarschuwd toen hij tijdens zijn eerste huwelijk verliefd was geworden op een Indonesische vrouw. Ze zou hem alleen maar zien zitten vanwege zijn geld of om papieren te krijgen. Toch twijfelt hij nooit over de liefde van Ketprasit. Die is echt. "Al weet ik ook wel dat ze, als ze daar meer kon verdienen, nooit naar Nederland gekomen was." Bovendien is familie in Thailand veel belangrijker dan in Nederland. "Een Thaise vrouw kan maar 70 procent liefde aan haar man geven. De andere 30 procent gaat naar de familie." Hij heeft er alle begrip voor, zeker omdat zo veel van haar verwanten ver weg wonen. Maar soms, als ze na een lange werkweek op de bank alleen maar met haar familie aan het appen is, zou hij haar telefoon weg wil gooien. "Dan denk ik: hallo, ik ben er ook nog!"