Werkgever in de bres voor zijn ouder wordende werknemers

Werkgevers ondersteunen hun steeds ouder wordende personeel steeds beter op de werkvloer, zelfs bovenop alle afspraken in de cao’s. Zij vrezen ­anders meer ziekteverzuim en een ­lagere productiviteit, nu de AOW-leeftijd blijft stijgen. Onderzoeksinstituut Nidi onderzocht voor het eerst wat werkgevers zélf doen voor hun oudere personeel, buiten wat met de vakbonden is uitonderhandeld. De resultaten van dit onderzoek onder ruim 1300 werkgevers verschijnen vandaag in vakblad Demos.

Werkgevers komen hun oudere werknemers tegemoet met vele soorten hulp en aandacht. Zo biedt één op de vijf bedrijven een werkgroep of begeleider aan om ze te helpen met langer doorwerken. Een kwart stimuleert deeltijdpensioen voor de AOW als hun werknemers in het nauw komen. Evenveel werkgevers geven voorlichting aan leidinggevenden over hoe die het best kunnen omgaan met ouderen. Driekwart van alle bedrijven zegt aandacht te hebben voor de gezondheid van hen.

Extra vrije dagen

Deze maatregelen zijn de werkgevers aan niemand verplicht. Dit in ­tegenstelling tot cao-maatregelen, die de laatste tien jaar ook al fors in aantal zijn toegenomen. Dat was bekend, maar NIDI-onderzoeker Jaap Oude Mulders heeft ze nu opgesplitst per sector. Nu blijkt dat twee op de drie werkgevers uit de industrie extra vrije dagen aanbieden, terwijl werknemers in de ­publieke sector in evenveel gevallen juist op flexibele werktijden mogen rekenen.

Werkgevers beseffen: ook als mijn mensen straks met zestig jaar al opgebrand zijn, moeten ze nog zeven jaar door Jaap Oude Mulder, Nidi-onderzoeker

Over de hele breedte is het aantal bedrijven dat oudere werknemers vrijstelt van onregelmatige werktijden verdubbeld. Het aantal werkgevers dat scholing aanbiedt, is zelfs vervijfvoudigd. De grote en groeiende ­bereidwilligheid betekent volgens Oude Mulders dat werkgevers de noodzaak voelen om hun mensen bij te staan. “Ze beseffen: ook als mijn mensen straks met zestig jaar al opgebrand zijn, moeten ze nog zeven jaar door.”