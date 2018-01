‘We moeten afrekenen met seksisme, niet met rapper Boef’

Verder moest Boef zijn plek in de kleurrijke top-100 inleveren en werden optredens op Paaspop (Schijndel) en Muze Miss (Oss) ­afgezegd. Omdat reisorganisatie Corendon de samenwerking met de rapper opzegde, zullen ook meerdere optredens in het buitenland niet doorgaan.

Behalve veel kritiek op zijn uitspraken over vrouwen, kreeg Boef de afgelopen dagen racistische verwensingen over zich heen. “Je mag mij afrekenen en uitschelden om wat ik heb gezegd”, schreef hij daar zelf over op Instagram. “Maar om dit als excuus te gebruiken om nu vrij discriminerende taal naar mijn hoofd te slingeren, maakt jou niet beter dan mij.”

Hoe denken jonge mannen over de filmpjes van Boef en de reacties daar op? En wat is het beeld dat zij van vrouwen hebben?

Ik schaam me voor mannen die oneerbiedig doen tegen vrouwen

“Boef wordt nu misbruikt om te laten zien dat we allemaal een vuist maken tegen seksisme", zegt Mo Hersi (31), spreker en documentairemaker. "Wat hij zei over vrouwen kan echt niet en mag nooit gezegd worden. Ik weet zeker dat er elke dag vrouwen beledigd worden door mannen. Of geïntimideerd. Daar moeten we het over hebben. De publieke afrekening van Boef gaat voor­bij aan de werkelijke vraag die we ons moeten stellen: hoe gaan we om met vrouwen?

Ik ben echt niet altijd een heilige boon geweest. Dan kwam ik in de kroeg en ging ik toch andere dingen doen en zeggen dan ik van huis uit had meegekregen.

Dergelijk taalgebruik is een gewoonte, ook van mannen die nog stevig in het zadel zitten. We zijn de onderlinge verbinding kwijt. Niet alleen tussen mannen en vrouwen, maar ook in het algemeen, tussen groepen Nederlanders. Ik zoek die verbinding. Ik vind het erg dat het tegenwoordig meteen gedaan is met mensen die een keer iets verkeerds hebben gezegd. Natuurlijk moet je mensen daarmee confronteren, maar daarna wil ik het gesprek aangaan.

Na #MeToo wil iedereen massaal afstand nemen van Boef. Dat heeft te maken met zijn imago. Los van kleur, zouden we iedereen moeten aanspreken die zulk soort dingen zegt. Boef is een makkelijk target, hij is een publiek figuur en hij heeft een geweldig jaar achter de rug. Hij vertelt gewoon dat hij miljonair is. Mensen hopen dat hij valt.

#MeToo heeft ook mijn ogen ­geopend. Ik luister nu beter naar vrouwen. Ik heb van huis uit meegekregen dat je altijd respect moet hebben voor vrouwen. Dat hoort bij de moslimcultuur. Je moet vrouwen behandelen zoals jij je oma zou behandelen. Maar ik ben echt niet altijd een heilige boon geweest. Dan kwam ik in de kroeg en ging ik toch andere dingen doen en zeggen dan ik van huis uit had meegekregen.

Ik heb de discussie over #MeToo de afgelopen maanden echt zien veranderen. De mannen in mijn omgeving die in eerste instantie zeiden: ‘Wat een onzin, ze stellen zich aan’, zeiden op den duur: ‘Shit zeg, het is echt heel ernstig’. Ik schaam me voor mannen die zich oneerbiedig ­gedragen tegen vrouwen. Dat zouden alle mannen moeten doen.”

Tekst loopt door onder de foto