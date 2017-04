'Wat te doen met die verjaarsetentjes op eigen kosten?'

Beste Beatrijs,

de familie van mijn man viert verjaardagen standaard in een eetcafé of restaurant. En altijd met de mededeling erbij dat het ‘uiteraard op eigen kosten’ is.

De rekening loopt behoorlijk hoog op: 50 tot 75 euro per persoon. Plus een cadeautje voor de jarige, dus een verjaardag is zomaar 100 à 150 euro voor ons. Als we afzeggen, geeft dat veel commentaar van de familie en mijn man voelt zich daardoor heel ongemakkelijk. Wat kan ik met deze steeds terugkerende situatie?

Dure verjaardagen