'Wat is de etiquette omtrent online verlanglijstjes?'

En hoe om te gaan met ouders die gedetailleerde lijstjes maken voor hun jonge kinderen tussen de 0 en 6 jaar en zacht gezegd not amused zijn als je een zelf met veel liefde uitgezocht cadeautje aan de jarige geeft? Laatst ontving ik van een vriendin een uitnodiging voor de verjaardag van haar kind dat twee werd, waarbij voor cadeau-ideetjes werd verwezen naar een online verlanglijstje met het verzoek om vooral iets van dit lijstje te kiezen, want het huis raakt overvol. Wat te doen als er niets van mijn gading of voor mijn budget op dit lijstje te vinden is?

Een verlanglijstje is nooit meer dan een verzameling suggesties

Dwingende wensenlijstjes Beste Dwingende wensenlijstjes, Een verlanglijstje is nooit meer dan een verzameling suggesties. Sommige gasten zijn maar al te blij hiermee, omdat iets op internet aanklikken en laten bezorgen tijd en energie bespaart, maar er bestaat geen verplichting om de suggesties te volgen. Als wat erop staat te duur is naar uw smaak, verzint u zelf een cadeautje dat goedkoper is. Als de ouders van de jarige niet blij zijn, is dat hun probleem, niet het uwe. Ik raad u overigens aan om verjaardagen van kleine kinderen zo veel mogelijk te mijden. Dat zijn in het algemeen tamelijk wezenloze bijeenkomsten, waarbij veel te veel materie wordt overhandigd aan kinderen die er zelf niet eens om gevraagd hebben (het zijn de ouders die de lijstjes opstellen). Dus als u zo’n uitnodiging krijgt die gepaard gaat met dwingende cadeauwensen, kunt u best overwegen om vriendelijk af te zeggen voor de gelegenheid. U bespaart de ouders de aanvoer van extra rommel, u bespaart zichzelf een nodeloze aankoop en een saaie middag, en het kind heeft toch nergens weet van en zal u vast niet missen.

