‘Wat doe ik aan mijn muf ruikende huurbaas?’

Sinds een half jaar woon ik (student) op kamers op de bovenverdieping van een rijtjeshuis. De huisbaas, een man van 86, woont beneden. De deuren van zijn slaapkamer en woonkamer komen uit in de gang, vlak naast de trap naar mijn verdieping. De deuren laat hij vaak openstaan. Als ik thuis ben, kan ik precies vertellen wanneer het weer zo ver is. Een onbeschrijfelijk vieze lucht komt dan de trap op kringelen, die zich in mijn neusgaten nestelt tot ik vol walging naar het raam sprint om naar frisse lucht te happen. Het is zo’n muffe lucht die wel vaker om ouderen heen hangt, maar dan nog veel erger. Hij heeft geen ventilatie in zijn slaap- en woonkamer, dus alle lucht die hij uitstoot, wordt opgespaard en naar boven geperst op het moment dat zijn deur opengaat. Het openzetten van alle ramen op mijn verdieping helpt niet genoeg, en iedere keer naar beneden gaan om de deuren te sluiten is ook onbegonnen werk. Wat te doen?

Beste Muffe walm,

Uw huisbaas is 86 jaar. Op die leeftijd zijn mensen weinig vatbaar meer voor suggesties als betere hygiëne betrachten, meer schoonmaken, kleding vaker wassen, vaker de ramen open zetten. Misschien is hij helemaal niet meer in staat om een fatsoenlijke huishouding te voeren! Zou u hem niet kunnen aanmelden bij de thuishulp, zodat er ten minste een paar uur per week bij hem wordt schoongemaakt? Daar heeft hij vast recht op.

Bespreek dit eens met hem en zeg dat u zich zorgen maakt over de staat waarin zijn huishouden verkeert. Als huurder/huisgenoot kunt u daarover open en eerlijk met hem van gedachten wisselen. Een hoge leeftijd betekent niet automatisch stank (er zijn genoeg ouderen aan wie weinig bijzonders te ruiken valt), maar een hoge leeftijd gaat wel vaak gepaard met fysiek onvermogen om de zaak bij te houden. Waarschijnlijk heeft die man gewoon hulp nodig en dat is geen schande.

Dit zal uw eigen probleem niet oplossen trouwens. Zelfs als uw huisbaas niet onwelwillend staat tegenover (schoonmaak)hulp van buiten, zal de penetrante geur die zich de afgelopen decennia in zijn huisraad heeft opgebouwd blijven hangen. Voor u zit er dan ook weinig anders op dan omzien naar andere woonruimte en intussen toch maar zo vaak mogelijk naar beneden te lopen om aldaar de deuren te sluiten. Als uw huisbaas vraagt waarom u dat telkens doet, kunt u verwijzen naar het gesprek dat u met hem gevoerd hebt over de staat van zijn huishouden. Vermijd het woord stank en spreek over doordringende huisluchtjes.

Heeft u vragen over de omgang met buren, collega's, familie, vrienden en kinderen? Stuur ze naar beste@beatrijs.com.

Het archief van deze rubriek is hier te vinden.