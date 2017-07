‘Waarom moet ik de ex van mijn vriend ontmoeten?’

Mijn partner vindt dat een ontmoeting met haar de toekomstige familiebijeenkomsten juist zal vergemakkelijken. De familie zal de ex naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst blijven uitnodigen en mijn vriend zou het prettig vinden als ik dan gewoon mee kan gaan. Ik kan goed met de familie van mijn partner overweg, maar familiefeestjes waar de ex en ik samen bij zijn, zie ik niet zo zitten. Moet ik plaatsmaken voor de ex-vrouw of moet ik me er maar overheen zetten?

Sinds drie jaar heb ik een nieuwe partner. Toen wij elkaar ontmoetten, zat mijn vriend nog in de afwikkeling van zijn huwelijk, dat twintig jaar heeft geduurd en waaruit drie kinderen zijn voortgekomen. De scheiding was moeizaam en ingrijpend voor alle betrokkenen.

Beste Kennismaken met ex,

Ik kan me voorstellen dat u er moeite mee hebt om de ex van uw man te ontmoeten. Formeel gezien zou uw mans familie haar niet meer moeten betrekken bij familiefeestjes. Door de scheiding heeft zij tenslotte niet alleen haar echtgenoot, maar ook zijn familie verloren.

Het is heel voorstelbaar dat u de ex niet voortdurend wilt tegenkomen bij de familie van uw man Beatrijs Ritsema

Anderzijds valt er ook wel weer iets voor te zeggen dat de familie de ex niet helemaal laat vallen, omdat zij de moeder van de drie kinderen is en twintig jaar in die familie heeft geworteld. Zij heeft een veel langere relatie met haar schoonfamilie dan u op dit moment met hen hebt.

Daarom zou ik zeggen: strijk met de hand over uw hart en probeer het eens. Maak kennis met de ex. Ook al is het alleen maar een vluchtige ontmoeting, het helpt voor de verhoudingen als de ex en de nieuwe geliefde elkaar eens gezien en gesproken hebben.

U weet dan in elk geval over wie het gaat, als uw man of zijn kinderen aan haar refereren. En het is voor haar ook prettig om u een keer in levenden lijve gezien te hebben. Een kennismaking kan de angsten van beiden voor elkaar een beetje dempen. En wie weet is er zelfs een lichte sympathie over en weer.

Daarna kunt u altijd nog zien hoe het verder moet. Het is heel voorstelbaar dat u de ex niet voortdurend wilt tegenkomen bij de familie van uw man. Misschien kunt u het de ex gunnen om daarheen te gaan, omdat u het niet zo erg vindt om af en toe weg te blijven? Misschien kunnen er afspraken worden gemaakt voor een verdeling. Misschien kunt u op den duur best samen door een deur. Al die afwegingen gaan makkelijker als er een kennismaking heeft plaatsgevonden.

