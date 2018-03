'Waarom koopt mijn vriend niet iets voor mij van die erfenis?'

Mijn vriend en ik hebben drie jaar een relatie. Onlangs had hij uit de erfenis van zijn oma een klok gekregen die hij voor 700 euro verkocht heeft. Hij had er niet op gerekend dat hij er zoveel geld voor zou krijgen en hij heeft er een nieuwe racefiets voor gekocht. Hoewel het zijn erfenis en zijn geld is, was ik toch teleurgesteld dat hij niet ook iets kleins voor mij had gekocht. Was mijn vriend gierig of moet ik niet zeuren en gewoon blij voor hem zijn?

Beste Een stukje erfenis,

Uw vriend heeft een stuk huisraad verkocht. Het betrof een geërfde klok, maar het had ook iets anders kunnen zijn: een kastje dat hij uit de inboedel van zijn ouders kreeg of een saxofoon waar hij van af wilde. Je kunt geluk hebben als je iets via Marktplaats verkoopt. Ten opzichte van de klok zelf ervoer u geen bezitsneiging, maar u bent teleurgesteld omdat uw vriend u niet heeft laten meedelen in zijn financiële meevaller, toen hij de klok verkocht. Tja, het is zijn geld. Hij heeft geen morele verplichting om van zijn financiële meevaller een cadeautje voor u te kopen.

U ziet het uitblijven van een cadeautje als voorbeeld van in gebreke blijven, een teken van gierigheid van uw vriend. Maar er is pas sprake van gierigheid als uw vriend nooit iets aan u geeft, nooit eens de hele rekening betaalt van het uitgaan, nooit iets voor u koopt of een bloemetje meebrengt en bij gemeenschappelijke uitgaven altijd scherp in de gaten houdt dat hij niet meer geld besteedt dan u. Als u in het algemeen geen klachten heeft over een gebrek aan gulheid van uw vriend, is er geen reden voor teleurstelling dat hij deze specifieke 700 euro voor zichzelf heeft aangewend.

