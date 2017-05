'Vrouwen blijven thuis, mannen werken, dat is hier in Italië de mentaliteit'

In huize Reina is Elena een tekening aan het maken en doet Giorgia een dutje. De vader van de kleine meisjes is Giovanni (37). Hij is projectmanager bij een multinational die software voor gokspelen maakt. Toen Elena (4) werd geboren kreeg hij één dag vaderschapsverlof en bij Giorgia (1) - de Italiaanse wet was veranderd - twee dagen. Van zijn werkgever mocht hij nog een dag extra verlof nemen.

"Drie dagen is veel te weinig", zegt Giovanni. "Terwijl mijn vrouw bijkwam van de bevalling deed ik van alles: de was, de boodschappen, koken, luiers verschonen. Daarom heb ik zowel na de geboorte van Elena als die van Giorgia tien vakantiedagen opgenomen." Elisabetta Chiné (36): "Hij was hard nodig thuis. Bovendien was het goed voor de band met de baby's. Ze hoorden zijn stem vaak, roken zijn geur, voelden zijn handen."

Volgens par­le­ments­le­den moeten Italianen af van het idee dat bij de komst van een kind alles om de moeder draait

In Italië hebben mannen recht op twee dagen vaderschapsverlof. De staat betaalt die volledig door. Volgend jaar worden het er vier, en kunnen vaders ervoor kiezen om nog een dag extra vrij te nemen. "Ook dat is te weinig", meent Giovanni. "Vaders zouden een maand thuis moeten kunnen zijn."

Ouderschapsverlofdagen in Italië, 2016. © Sander Soewargana

Conservatieve cultuur Er zijn parlementsleden die er net als hij over denken. Ze zijn met een wetsvoorstel gekomen waarin staat dat mannen recht hebben op vijftien dagen verlof, die ze krijgen in de eerste maand na de geboorte en die 100 procent worden doorbetaald. De Italianen moeten af van het idee dat bij de komst van een kind alles om de moeder draait, en dat alleen wordt gekeken naar hoe zíj werk en zorg kan combineren, vinden ze. Parlementslid Titti Di Salvo legt over de telefoon uit: "We moeten toe naar delen. Vaders en moeders moeten na de geboorte hun nieuwe leven en hun zorgtaken kunnen delen. De vader moet niet vanaf een afstand toekijken, hij moet leren vader te zijn. Zijn kind heeft ook hem nodig." De initiatiefneemster van het wetsvoorstel ziet grote economische voordelen in een langer vaderschapsverlof. Het kan meer vrouwen aanzetten om te gaan of om te blijven werken, en daarmee scheppen zij weer banen voor anderen: voor een werkster, een oppas, een pizzabezorger. "We hebben laten berekenen dat ons bruto binnenlands product op die manier wel met 7 procent kan stijgen", zegt Di Salvo. De vader moet niet vanaf een afstand toekijken, hij moet leren vader te zijn. Zijn kind heeft ook hem nodig Parlementslid Titti Di Salvo Giovanni en Elisabetta denken dat vaders zo weinig verlof krijgen omdat de Italiaanse cultuur conservatief is. "Vrouwen blijven thuis bij de kinderen, mannen werken, dat is nog steeds de mentaliteit", meent Elisabetta, die anesthesist is en net als haar man fulltime werkt. Giovanni: "Ik denk dat werkgevers in Italië ook geen aandacht voor de mens achter de werknemer hebben. Het gaat erom dat we op tijd op kantoor zijn, produceren, onze uren maken. Ons privéleven doet er niet toe. De mensen die in Engeland en Polen bij hetzelfde bedrijf in dienst zijn als ik kunnen bijvoorbeeld thuis werken. Ik mag dat niet. Daarom moet ik vakantiedagen opnemen als een van mijn dochtertjes ziek is." Lees ook: Onenigheid na Europees plan voor vaderschapsverlof

