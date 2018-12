'Voorlopig geen verhoging op brandstof in Frankrijk’

De regering zou daarmee de groeiende onrust willen bezweren die afgelopen weekend in de straten van Parijs uitmondde in gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en de politie.

De spontane protestbeweging ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) keert zich onder meer met blokkades tegen de daling van de koopkracht als gevolg van maatregelen die de regering voor een beter klimaat of milieu zegt uit te voeren.

De druppel die de emmer deed overlopen is de recente prijsverhoging van benzine en diesel waarmee Parijs het autogebruik terug wil dringen. Het was de eerste van een serie prijsverhogingen waarmee de brandstof stap voor stap duurder wordt.

Al ruim drie weken wordt Frankrijk geteisterd door blokkades en gewelddadige demonstraties. Het fenomeen ‘gele hesjes’ is ook overgewaaid naar België en Nederland. Afgelopen zaterdag begonnen ook de protesten in Den Haag, Nijmegen en Maastricht .

