Toen gymleraar Willem van Mechelen ruim dertig jaar terug afstudeerde als arts, was er nog een hoop te winnen. Vooraanstaande collega's spraken met dedain over bewegen: was al dat 'sjoggen' wel goed voor de mens?

"Die strijd is inmiddels gewonnen", zegt Van Mechelen (65), die vandaag zijn afscheidsrede uitspreekt als hoogleraar sociale geneeskunde in het VU medisch centrum in Amsterdam. Zijn boekenkast puilt uit met onderzoeken die de voordelen van bewegen onderstrepen. Van gezonde bloeddoorstroming tot minder depressie en uitstel van diabetes en kanker. "Nu is het de vraag hoe we mensen in beweging krijgen, en vooral hoe ze dat volhouden."

Want ook al belijdt iedereen met de mond de beweegkunst, in de praktijk gaat het juist slechter. Op testen voor lichamelijke fitheid - Van Mechelen hielp met het ontwerp - scoort de scholier van deze eeuw beduidend slechter dan de leerling van 1980. "Generatie op generatie doen we het slechter met overgewicht: men begint steeds zwaarder en het gewicht neemt sneller toe."

Koopkracht Bewegen is een luxegoed geworden. "Voor gezond gedrag heb je koopkracht nodig." Mensen met een laag inkomen hebben zeven levensjaren minder en nog minder gezonde jaren dan anderen. "Er zijn goede projecten om dat te voorkomen, bijvoorbeeld op school of in de wijk. Blijkbaar doen omgevingsfactoren dat weer teniet." Leid mensen niet automatisch naar de roltrap of de lift, raadt Van Mechelen architecten aan. En hij wijst op 'schoolpleinmanagement' dat kinderen in beweging zet: geef niet iedereen tegelijk pauze en zet stimulerende strepen of pijlen op het plein. Maar ook wie meer verdient dan het minimum, beweegt al snel te weinig. En dat gaat verder dan het sportschoolabonnement dat slechts eens maand wordt gebruikt. Van Mechelen pleit voor een veel actiever beleid. Mensen met een laag inkomen hebben zeven levensjaren minder en nog minder gezonde jaren dan anderen Als een busbaan een autorijbaan vervangt, verruilen mensen de auto voor de bus en bewegen ze meer. En waarom kan iemand die 'te ver van het werk woont om te fietsen', niet op de elektrische fiets? "Zeker als de werkgever zorgt voor laadpunten en een beveiligde stalling."

Evolutionair lui Wie bewegen met de mond belijdt, moet ook zijn eigen normen bijstellen. "Als iedereen mij gek verklaart omdat ik ga wandelen tijdens de lunch - of zelfs hardlopen - dan begin ik daar niet zo snel aan." De mens is evolutionair lui en daar moet je iets aan doen, noteert de inwoner van de Amsterdamse Jordaan ook bij zichzelf. Ook al pakt hij bijna altijd de fiets en loopt hij hard. "Als ik in de avond ga sporten buiten de stad, ga ik het liefst met de auto - vanwege de terugweg. Maar als me dat een uur extra kost, ga ik toch op de fiets." Het liefst ziet de scheidend hoogleraar een hardlopende hoofdfiguur in populaire soaps. Ook noteert Van Mechelen dat dokters weliswaar bewegen belangrijk vinden, maar dat de patiënt nogal eens het ziekenhuis verlaat met enkel een recept voor medicijnen. "In Amerika heb je ziekenhuizen waar artsen een patiëntendossier bijhouden dat een waarschuwing geeft als iemand te weinig beweegt. Die verlaat dan vaak de spreekkamer met een stappenteller. Een mooi idee, maar hou het maar eens vol." Van Mechelen pleit daarom ook voor een 'leefstijlpoli' in het ziekenhuis. "Je kunt daar iemand beweegadvies geven dat bij hem past. Het moet te combineren zijn met het dagelijks leven. En hoe leuker iemand het vindt, hoe groter de kans dat men het volhoudt." Het liefst ziet de scheidend hoogleraar een hardlopende hoofdfiguur in populaire soaps Zo'n poli bespaart een hoop ziektekosten, maar dat effect merk je pas na zo'n tien jaar en bovendien is het de zorgverzekeraar die moet investeren, terwijl de opbrengst naar bijvoorbeeld werkgevers gaat. Van Mechelen heeft veel koffie gedronken bij verzekeraars, allerhande ministeries en bestuurders. Steevast zei men bij het afscheid 'u heeft gelijk, daar moeten we snel iets aan doen, u hoort van ons'. En dan werd het stil. "Goede gezondheidszorg moet je zo financieren dat preventie wordt beloond. Exercise is Medicine, ik ga nog in deeltijd door met onderzoek en die boodschap wil ik graag onderstepen."

Onorthodoxe beweegtips Hoe meer bewegen, hoe beter, is de stelling van scheidend hoogleraar Van Mechelen. Maar hoe? Nog een paar adviezen die uit zijn werk zijn te destilleren: •Ga ergens wonen of werken waar je niet kunt parkeren. •Openbaar vervoer is beter dan autorijden, fietsen of lopen nog beter. Of stap twee haltes voor je bestemming uit en loop de rest. •'Stretchen' voor en na hardlopen zorgt niet voor minder sportblessures. Gerichte versterking van bijvoorbeeld de enkel wel. •Zet sportvelden middenin een woonwijk en niet aan de rand. Zoals 'Cruyff courts' en 'Krajicek Playgrounds'. Zorg wel voor begeleiding, dan bewegen kinderen meer.

