'Voor een barbecue van vrienden moest ik achteraf tien euro betalen'

Ik werd onlangs uitgenodigd voor een barbecue bij vrienden in de tuin. Enthousiast heb ik hier ja op gezegd. Er waren zeven mensen aanwezig en de barbecue bestond uit wat groenten en een enkel stukje vlees per persoon. Een dag later kreeg ik een appje met de mededeling dat de kosten van de barbecue tien euro per persoon bedroegen en of ik dat bedrag wilde overmaken op vermelde rekening. Het is een stel met beiden een goedbetaalde baan. Ik zit in de bijstand, dat weten deze vrienden ook. Ik vind het een behoorlijk bedrag voor wat ik heb geconsumeerd en ik voel me een beetje naar dat ik na een uitnodiging met de rekening gepresenteerd word. Wat moet ik hiermee aan?

Beste Een onaangename verrassing,

Dit is een uiterst onbehoorlijke manier van uitnodigen. Als uw vrienden een niet door henzelf bekostigde barbecue wilden organiseren, hadden ze van tevoren duidelijk moeten maken dat er een financiële bijdrage verwacht werd van aanwezigen. Op dat moment hadden genodigden kunnen beslissen of ze daar wel of niet aan mee wilden doen. Of gasten in de bijstand zitten of juist heel rijk zijn doet niet ter zake. Het is tegen de gastvrijheidswetten om nietsvermoedende gasten na afloop te overvallen met een rekening voor de consumpties.

Van tevoren aankondigen dat er een prijskaartje hangt aan wat voor sociaal vertier dan ook in de privésfeer maakt de zaak er trouwens nauwelijks beter op. Het is ongepast om persoonlijke gasten als melkkoetje te gebruiken. Vrienden kunnen afspreken om in de buitenlucht een barbecue of picknick te houden, allemaal eten mee te brengen en de kosten te delen, maar verder blijft het vragen om een financiële bijdrage beperkt tot algemene gelegenheden als een buurtbarbecue, een buurtfeestje, een verenigings- festiviteit.

In dit geval raad ik u aan om te betalen, als u het geld maar enigszins kunt missen, maar in elk geval een appje terug te sturen met de mededeling dat u niet wist dat het een betaalde gelegenheid was en dat u niet was gekomen, als u dat geweten had.