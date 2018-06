'Voor boeren die zwichten voor criminaliteit is er geen weg meer terug'

Een zaterdagmiddag in het kleine Brabantse dorp Hulten, een jaar of vijf geleden. Twee mannen in een net pak komen stoïcijns het erf van Johan Gillis opgewandeld. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, vragen ze of de agrariër wellicht bedrijfsruimte ter beschikking heeft.

Het gaat er allervriendelijkst aan toe, Gillis (66) kan er nog steeds niet heel boos om worden. “Ze wilden er een vette prijs voor betalen. Maar liefst 25.000 euro per jaar voor dit gebouw”, en wijst hij naar een eenvoudige schuur van 26 bij 11 meter. “Muren met een dak erop, totaal geen faciliteiten. Als ze over zulke bedragen beginnen, dan weet je het wel.”

Gillis wijst het aanbod af. “Deden ze niet moeilijk over. ‘Als u niet wilt, kijken we weer verder’, zeiden ze. Ze zouden er niet meer op terugkomen en dat hebben ze ook niet gedaan.” Over de plannen die de twee mannen concreet hadden, is het niet gegaan. Maar gezien de vele wietkwekerijen die de jaren daarna in Hulten zijn opgerold, heeft Gillis wel een vermoeden. “Er zijn altijd mensen vatbaar voor het geld. Stap je er eenmaal in, dan is er geen weg terug meer. Daarvan ben ik overtuigd.”

Vijftien procent

De ervaring van Gillis staat niet op zichzelf. Zo’n 15 procent van de Nederlandse boeren is ooit benaderd door mensen van wie ze criminele bedoelingen vermoedden, blijkt uit Trouws ‘Staat van de Boer’. “Op het platteland zijn vierkante meters goedkoop”, zegt bestuurslid Janus Scheepers van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). “En je blijft er relatief ongezien. En moet je van je drugsafval af, dan dump je dat gemakkelijker in een sloot dan midden in de stad.”

Daar komt bij dat de teloorgang van het platteland voor een crimineel heel aantrekkelijk is. De leegstand is enorm. Alleen al in Noord-Brabant staat momenteel zo’n twee miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing leeg. Tot 2030 komt daar nog het dubbele bovenop, volgens schattingen van de provincie. “Stimulerend beleid tot herinrichting ontbreekt vooralsnog”, zegt Scheepers. “Er kan vooral heel veel níet, terwijl een vitaal platteland juist behoefte heeft aan nieuwe initiatieven. Omdat de gebouwen wel onderhouden moeten worden, komen veel boeren klem te zitten. Dan zijn er altijd bij die bezwijken.”

Wiljan Rooijackers is ‘projectleider ondermijning buitengebied’ bij de Taskforce Brabant Zeeland, een samenwerkingsverband tussen overheidspartners in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met alle denkbare diensten probeert zijn organisatie boeren bewust te maken van de risico’s. Soms dringt de problematiek pas echt door als Rooijackers ernstige uitwassen aanhaalt, zoals de twee doden bij een drugslab in Kaatsheuvel.

Al twee jaar valt er links en rechts een eigenaardige ‘wietbrief’ op de mat

“Dat gebeurde weliswaar in een woonwijk. Maar op voorlichtingsavonden die we houden, helpt zo’n voorbeeld om de ernst in te zien. Als je een lege schuur verhuurt, weet je nooit wat er gaat plaatsvinden. We geven boeren mee dat ze in elk geval in het huurcontract moeten opnemen dat sloten niet mogen worden vervangen, dat ze af en toe mogen komen kijken en via de bank worden betaald. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opvragen, is ook altijd verstandig.”

Vanuit zijn eerdere ervaring bij de politie heeft Rooijackers veel gezien en gehoord. “Boeren worden op diverse manieren benaderd. Soms netjes, soms dwingend. ‘Wij gaan plantjes in jouw schuur zetten’, krijgen ze soms te horen. Je moet stevig in je schoenen staan om daar weerstand aan te bieden. Toch zeggen we altijd dat ze niet in de verleiding moeten komen. Je komt in een wereld van geweld terecht en het beloofde geld moet je maar zien te krijgen.”

Er is ook nog een derde manier waarop boeren worden benaderd: via de post. Al twee jaar valt er links en rechts een eigenaardige ‘wietbrief’ op de mat, waarin de afzender zon der blikken of blozen bedragen biedt namens ‘een cliënt die op zoek is naar ruimte waarin hij met hennepplanten kan werken’. Opbrengst: tot 35.000 euro per kwartaal. De brief is al in diverse gemeenten opgedoken, maar vooralsnog is onbekend wie er daadwerkelijk achter zit.