'Vluchtelingen zijn ons als opdracht gegeven'

Geesje Werkman (65) pakt een grote tas van Albert Heijn. "Pak eerst die chocoladetaart maar, die moet onderop", zegt ze tegen John van Tilborg, directeur van vluchtelingenorganisatie Inlia in Groningen. De ene na de andere taart, afgedekt met aluminiumfolie, verdwijnt in de tas. Vandaag gaat Werkman theedrinken met de asielzoekers die op de bed-bad-brood-boot in Groningen verblijven. Als afscheid, want tot haar spijt is dit haar laatste werkweek. "Ik ga niet met pensioen, de Nederlandse staat stuurt mij met pensioen."

Zeventien jaar lang zette Geesje Werkman zich namens Kerk in Actie, een hulporganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, in voor asielzoekers. Uitgeprocedeerde vluchtelingen hadden haar speciale aandacht. "Die mensen vallen tussen wal en schip. Vaak belanden ze op straat en weten ze niet waar ze kunnen douchen of waar ze een schone onderbroek vandaan moeten halen. Dat tast hun waardigheid aan. En als wij dat laten gebeuren, komt onze eigen waardigheid ook in het gedrang."

Werkman zet de taarten achter in de auto van Van Tilborg. Na een korte rit parkeert hij de auto bij een grote witte boot van twee verdiepingen, die aangemeerd ligt aan de kade. Enkele migranten zwaaien naar Werkman. Ze zwaait uitbundig terug. "Hoe gaat het met jullie? Lekker weertje, hè?" "Weet je nog, Geesje, dat iemand onze boot een keer niet kon vinden?", lacht Van Tilborg. "Hij zei: ik zie alleen een grote witte boot, maar die kan toch niet van jullie zijn?"

Matteüs 25

Inlia huurt de boot sinds januari van dit jaar. Eerst woonden asielzoekers in de stad Groningen verspreid over 27 locaties, met de aankoop van de boot kon dat teruggebracht worden naar tien. De boot biedt plaats aan 112 migranten. Sommige van hen wachten af of zij in Nederland mogen blijven, anderen zijn uitgeprocedeerd en moeten mogelijk terugkeren naar het land van herkomst.

"Deze mensen zijn ons als opdracht gegeven", zegt Werkman. "In Matteüs 25 zegt Jezus dat we Hem helpen als we omkijken naar onze nederigste medemensen. Als we niets doen voor migranten, laten we God zelf in de steek." Volgens Werkman is de Nederlandse samenleving niet direct gericht op hulp bieden aan mensen in nood. "Ik liep een keer langs een bedelaar op een brug. Wat doe je dan? Je doet wat iedereen doet, je loopt hem voorbij. Later dacht ik: straks zit God daar zelf. Ik ben teruggegaan en heb hem wat gegeven."

Waarom lopen Nederlanders zo gemakkelijk voorbij aan ellende? Volgens Werkman denken mensen te gemakkelijk dat de staat het wel oplost. In Nederland hoeft in principe niemand honger te lijden, dus mensen verwachten ook dat niemand honger heeft. Ook angst speelt een grote rol, zegt Werkman. "We leven in een individualistische samenleving. Als je veel hebt, heb je veel te verliezen. Mensen zien beelden van aanslagen op tv en zijn bang dat vluchtelingen daar iets mee te maken hebben. De meeste Nederlanders kennen geen enkele vluchteling persoonlijk. Onbekend maakt onbemind."

De media dragen daaraan bij, aldus Werkman. "Media willen kijkcijfers. En hoe bereiken ze die? Door oproer te tonen. Want daar kijken mensen graag naar. Als vluchtelingen betrokken zijn bij een opstootje, zitten de media erbovenop. Maar over de Nederlanders die vluchtelingen helpen en zo leuke contacten opbouwen, hoor je niemand." Al jaren verdrinken mensen in de Middellandse Zee, vertelt Werkman. "Dat is pas nieuws als het er 800 zijn. Dat is toch idioot? Het gaat hier wel over afzonderlijke levens die zijn verwoest. Mensen vonden het neerstorten van de MH17 erger dan de duizenden vluchtelingen die verdrinken."