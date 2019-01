Vindicat is niet verheven boven een motorbende, maakt de burgemeester van Groningen duidelijk

Hij zat wel even met de ogen te knipperen, toen hij hoorde van de waarschuwing die burgemeester Peter den Oudsten van Groningen geeft aan studentenvereniging Vindicat. “Het komt regelmatig voor dat burgemeesters een vergunning intrekken”, zegt hoogleraar Jon Schilder van de Vrije Universiteit Amsterdam, die als bestuurskundige is gespecialiseerd in onder meer openbare orde en gemeenterecht. “Dat een burgemeester de vergunning van een studentensociëteit dreigt in te trekken, is uniek.”

Er wordt opzettelijk letsel toegebracht en het bestuur houdt zo onzorgvuldig toezicht dat dit allemaal kan gebeuren Jon Schilder, hoogleraar bestuurskunde

De volgende keer dat er gedonder is bij Vindicat, zou Den Oudsten de tent kunnen sluiten, werd gisteren bekend door spitwerk van het Groningse nieuwsblog Sikkom. De directe aanleiding voor de strenge woorden is een niet nader genoemd geweldsdelict in mei tijdens een evenement. Dat was niet de eerste keer dat er sprake was van geweld binnen de vereniging. In december 2017 deden twee leden aangifte van mishandeling op een Vindicat-feest en gedurende de ontgroening in de zomer van 2016 werd een aspirant-lid mishandeld.

Daar komt bij dat het Vindicat-bestuur niet wil meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek naar het geweld van afgelopen mei. De studenten weigeren om privacyredenen de naam van de verdachte aan de politie door te geven. Vooral dat neemt de burgemeester hen kwalijk, zegt een woordvoerder. Het onderzoek liep dood, mede doordat de corpsleden niet praatten.

Eerder was Vindicat van plan om de mishandeling tijdens de ontgroening intern te ‘berechten’ en het incident van december 2017 werd tegen de regels in niet gemeld aan de universiteit en de hogeschool.

Geweld “Universiteiten hebben wel vaker de banden verbroken met studentenverenigingen. Dit is de eerste keer dat een burgemeester dreigt met opheffing van een vereniging”, zegt Schilder. Het voelt vreemd om een studentenvereniging in hetzelfde rijtje te zien als de clubhuizen van motorbendes en cafés die voor geweld of drankmisbruik worden gesloten, maar volgens Schilder is het van hetzelfde laken een pak. “Er wordt opzettelijk letsel toegebracht en het bestuur houdt zo onzorgvuldig toezicht dat dit allemaal kan gebeuren.” Het is voor ons een extra aansporing om het tempo tot cul­tuur­ver­an­de­ring te versnellen Vindicat-bestuur in een schriftelijke verklaring De ferme waarschuwing van de Groningse burgemeester laat volgens Schilder twee dingen zien. Ten eerste dat studentenverenigingen niet langer een uitzonderingspositie genieten. Schilder: “Heel lang was de teneur na ontsporingen bij studentenverenigingen: niet zeuren, dat hoort er nu eenmaal bij. Dat verandert.” De burgemeester maakt duidelijk dat de normen die gelden in de rest van de stad ook voor studenten opgaan. “Ik vind het niet abnormaal dat een burgemeester ook bij een studentenvereniging ingrijpt als de veiligheid van bezoekers in het geding is.”

Sheriff Ten tweede past de klap op tafel volgens Schilder in de nieuwe rol van de burgemeester als handhaver van de openbare orde in plaats van die van burgervader. Burgemeesters sluiten kordaat drugspanden, leggen gebiedsverboden op aan overlastgevers en pakken motorbendes aan. “Dit past helemaal bij die nieuwe rol van de burgemeester als sheriff”, zegt Schilder. De hoogleraar verwacht dat de Groningen een sterke zaak heeft, als hij uiteindelijk zou besluiten de sociëteit aan de Grote Markt (tijdelijk) te sluiten, sluitingstijden op te leggen of de exploitatievergunning in te trekken. “De bevoegdheden van een burgemeester gaan wat dat betreft ver”, zegt hij. “Het maakt niet uit dat het gebouw alleen voor leden toegankelijk is. Voor de wet geldt het als een publiek toegankelijke plek, dus is de burgemeester er verantwoordelijk voor de veiligheid.” Met andere woorden: de burgemeester is voldoende bewapend om de studenten aan te pakken. Het bestuur van Vindicat laat schriftelijk weten dat het serieus omgaat met de waarschuwing: “Het is voor ons een extra aansporing om het tempo tot cultuurverandering te versnellen”. Volgens het bestuur zijn er al stappen gezet die de kans op een volgend incident zo klein mogelijk moeten maken.

