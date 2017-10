'Vergeten kind' is vijfhonderdste officiële goede doel

U kunt gerust zijn dat uw geld bij deze clubs goed wordt besteed en niet grotendeels wordt uitgegeven aan een duur kantoor of snoepreisjes. Dat zegt de toezichthouder over alle organisaties die het logo ‘Erkend Goed Doel’ mogen voeren. Ruim twintig jaar bestaat de lijst al en hij wordt nog steeds langer.

Lees verder na de advertentie

De toezichthouder vraagt elk jaar of de donaties nog steeds goed worden besteed

‘Het Vergeten Kind’ vraagt aandacht voor kinderen in gezinnen waar meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Ze hebben bijvoorbeeld verslaafde ouders, leven in armoede en ontwikkelen ook zelf een psychisch probleem. Dat zijn er in Nederland naar schatting ruim 100.000, en de stichting zegt dat het met ruim de helft van deze kinderen zo mis gaat dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Voor deze kinderen organiseert ‘Het Vergeten Kind’ bijvoorbeeld weekendjes weg om even tot rust te kunnen komen, maar ook aparte huisvesting voor kinderen die extra veel hulp nodig hebben. Het keurmerk werd uitgereikt aan Angela Schijf, actrice uit 'Flikken Maastricht' en boegbeeld van de stichting.

Op de CBF-lijst staan grote organisaties als het Rode Kruis, Natuurmonumenten en Oxfam Novib, maar ook de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten en een organisatie als ‘Cycling out of Poverty.’ Een aanvraag is geen sinecure, want de hele administratie van een kandidaat wordt doorgelicht en pas als alle ‘bespreekpunten’ zijn afgehandeld komt het logo in beeld.

In het verleden was er wel eens kritiek op de administratiezucht van het CBF. De toezichthouder vraagt elk jaar of de donaties nog steeds goed worden besteed en een plek op de lijst moet na drie jaar weer worden verlengd.