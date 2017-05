'Vaderverlof is in Oostenrijk een beetje iets van de elite'

"Ik had me erg op mijn ouderschapsverlof verheugd, een paar maanden geen werkstress. Maar ik kwam er al snel achter dat de hele dag thuis met een klein, eigenzinnig meisje net zo goed stress meebrengt. Er blijft weinig tijd over als je voor het huishouden en een kind moet zorgen. Van het boek dat ik in dat halve jaar had willen schrijven, is niet één bladzijde afgekomen," zegt de Oostenrijkse journalist Martin Kopetzky (48).

Verlofregeling Betaald vaderverlof, direct na de geboorte, kent Oostenrijk niet, al is het wettelijk mogelijk om een maand onbetaald verlof te nemen. Maar Oostenrijk kent sinds 2000 wel een royale vaderschapsverlofregeling die het vaders mogelijk maakt betaald of gedeeltelijk betaald een halfjaar thuis te blijven, tot het kind twee jaar is. Sinds 2017 is er een ouderschapsverlofregeling die ouders in staat stelt twee jaar verlof, waar moeders al recht op hadden, onderling te verdelen. Dat Kopetzky verlof zou nemen, sprak min of meer vanzelf: bij zijn krant doen alle collega's dat. Maar dat is een uitzondering: in 2014 maakte slechts 17 procent van de ouders gebruik van het vaderverlof. "Het is wel een beetje iets van de elite", zegt Kopetzky. Hij zou het zo weer doen, maar geeft ruiterlijk toe dat hij het ook niet erg vond toen hij na een half jaar verlof weer aan de slag ging. Tekst gaat verder onder de afbeelding © Infographic Trouw Dochtertje Poldi (4) gaat sinds dik anderhalf jaar naar de kleuterschool, waar kinderen in Oostenrijk vanaf hun tweede terecht kunnen. Geschminkt als prinses kruipt ze af en toe op haar vaders schoot. Zoon Stanislaus (14) ligt na een knieoperatie op bed. Na zijn geboorte nam Kopetzky geen verlof: "Ik had toen net een nieuwe baan, en nog geen vaste aanstelling." Het zou voor mannen zeker goed zijn om zelf te ervaren wat het betekent om met de kinderen thuis te zijn Martin Kopetzky Kopetzky nam vaderverlof toen Poldi twee werd. Zijn vrouw Julia (46) ging meteen volop aan de slag. "Het is fijn als je weet dat thuis alles geregeld wordt en je er niet over na hoeft te denken dat de boodschappen nog gedaan moeten worden. Het was ook duidelijk naar mijn werkgever toe: ik was weliswaar twee jaar weggeweest, maar meteen weer volledig inzetbaar."

Werkgevers Dat het vaderverlof in de wet vastligt, betekent niet dat alle werkgevers het van harte ondersteunen. Maar dat geldt ook voor het moederverlof, is Julia's ervaring. "Mijn eerste werkgever maakte nergens problemen van. Ironisch genoeg was het mijn tweede werkgever, het ministerie voor familie en jeugd, waar ze moeilijk deden." Ze zou een verplicht vaderschapsverlof zo gek nog niet vinden: "Het zou de kansen voor jonge vrouwen op de arbeidsmarkt zeker verbeteren, want dan betekent zwangerschap dat mannen ook een tijd weg zijn." Martin voelt minder voor zo'n verplicht ingrijpen in het privéleven. Al zou het, zegt hij "voor mannen zeker goed zijn om zelf te ervaren wat het betekent om met de kinderen thuis te zijn."

