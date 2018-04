'Tiel is net Polen, maar dan beter'

Voor supermarkt Polo Smak staat Krzysztof August (37), en achter hem een schap vol neonkleurige Poolse energiedrankjes en grote blikken bier. Niets voor Krzysztof, hij heeft een grote gezonde fles met aardbeienshake in zijn hand en legt in gebrekkig Engels uit dat hij naar de sportschool gaat. Hij loopt langs het standbeeld van Tiels Flipje door het centrum van de stad. Daar woont hij nu twee jaar. "It's like Poland, but better."

Toegegeven, toen hij hier aankwam heeft hij wat afgeblowd, maar nu heeft hij zijn leven gebeterd. Na een 'rotbaantje' in een slachthuis werkt hij sinds kort voor elf euro per uur in een staalbedrijf in Nijmegen. Samen met zijn Poolse huisgenoot, waarmee hij twee kamers met een keuken en een woonkamer huurt. Zijn onder- en bovenburen komen uit Duitsland en Slowakije.

Hij schaamt zich soms voor zijn landgenoten die de hele dag drinken en blowen en vaak voor dat laatste naar tolerant Nederland zijn verhuisd. Hij lijkt dan ook tevreden met zijn lange lichaam en baard: die verklappen niet meteen zijn Poolse roots. Terug wil hij niet. "Misschien voor een vakantie." Maar hij verdient hier veel beter: "Ik kan nu voor mezelf zorgen, ik eet goed en als ik in de supermarkt ben, hoef ik niets meer terug te leggen omdat ik geen geld heb."

Uit angst voor grotere concentraties en overlast, worden 'Polenhuizen' nu aan banden gelegd.

Seizoenswerk Tiel heeft deze week bekendgemaakt dat de gemeente de huisvesting van Oost-Europese arbeidskrachten in de toekomst wil begrenzen. Om meldingen van overlast te voorkomen. En dat terwijl er juist nu een tekort is aan geschikte woonplekken voor deze arbeiders. Tiel is in trek: de regio leent zich voor populair seizoenswerk in de fruitteelt en de kassen, maar ook een tekort aan mensen in de bouw en de logistiek in de omgeving maken de gemeente interessant. Daarom kopen werkgevers er al lange tijd goedkope huizen op om Poolse of Roemeense arbeiders te huisvesten. Inmiddels wonen er in Tiel zo'n drie- à vierduizend Oost-Europeanen, zo'n tien procent van alle inwoners van de gemeente. Maar uit angst voor grotere concentraties, overlast en te veel 'Polenhuizen' in de straat, worden die woonplekken nu aan banden gelegd. Gustaaf-Adolf is zo'n Polenhuis. Het is een groot pand aan de Konijnenwal dat lijkt op een oud schoolgebouw. De rest van de straat vormt een bonte mix van monumentale arbeidershuisjes, directeurswoningen en chique kavelpanden. Het is er rustig, op de auto's en busjes van uitzendbureau Europeplus na. Die rijden af en aan en verdwijnen dan achter het gebouw: de verblijfplaats van zeker vijftig Oost-Europese arbeiders. Er recht tegenover loopt Rob Zantinge (59), een keurige man met laptoptas. Hij vist zijn sleutels uit zijn zak en wil de poort van zijn tuinhek openen. Hij bedenkt zich, haalt zijn hand van de klink en zegt: "Ik vind het onzin, die mensen hier tegenover doen niemand kwaad", hij wijst naar het pand en indirect naar zijn vijftig overburen. Eén keer heeft hij het meegemaakt dat ze tot 05.00 uur buiten stonden te kletsen. "Ik vroeg of het zachter kon en ze zeiden meteen: 'Oh, sorry!'"