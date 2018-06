'Thuiszitten voorkom je niet alleen met gedreven leraren; de zorg moet het onderwijs in'

Voor de derde keer is er vandaag een thuiszitterstop waar onderwijsbestuurders, gemeenten en minister Arie Slob zoeken naar een oplossing voor dit hardnekkige probleem. Het is de laatste keer dat oud-kinderombudsman en vertrekkend aanjager Marc Dullaert er bij zit.

"Bij het voortijdig schoolverlaten zag je eerst een enorme toename toen de registratie verbeterde. De resultaten komen later. Ik zie in het land al genoeg goede voorbeelden."

"Aanjagen kun je maar een beperkte periode doen, anders word je weer zo'n instituut. De opdracht was voor twee jaar. Het gaat langzaam, maar ik ervaar dat niet als frustrerend. Met grote en middelgrote steden heb ik een thuiszitterspact gesloten, over een eenduidige definitie van thuisblijvers en hoe ze geregistreerd worden. Het zijn ook concrete afspraken met zorgverleners. En met justitie, die nodig is als ouders een kind onterecht thuis houden.

"Grootste knelpunt is dat de zorg achterblijft. Er is een plaatsingsplicht, een school kan worden aangewezen een kind op te nemen. Maar wat heeft een kind aan een school als de juiste ondersteuning ontbreekt? De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn groot. Je kunt als leerkracht nog zo gedreven zijn, maar als er geen begeleiding is door een psycholoog of orthopedagoog, dan kun je het wel schudden. De zorg moet het onderwijs in."

Lukt het voor 2020? Passend onderwijs voor alle thuiszitters?

"Misschien is school niet voor iedereen haalbaar, maar wel voor een groot deel van deze groep. Het is ook aan de politiek om te strikte regels aan te pakken. Te vaak gaat het nog over verschillende budgetten: zorggeld dat niet in het onderwijs mag worden ingezet, of andersom. Of regels die een kind verplichten minstens de helft van de tijd op school te komen, terwijl dat nog niet haalbaar is.

"Overigens is niet-thuiszitten nog iets anders dan passend onderwijs. Zelfs al is iedereen straks van de lijst, dat wil niet zeggen dat er voldoende ondersteuning is en dat elke leerling op het juiste niveau onderwijs krijgt. Echt passend onderwijs vraagt nog meer maatwerk."