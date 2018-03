'Thuisonderwijs kan schuren met kinderrechten'

Voor haar proefschrift over kinderrechten sprak Hopman (Universiteit Maastricht) onder meer met kinderen en jongvolwassenen die thuisonderwijs krijgen of kregen. “Het sociale deel van onderwijs blijkt voor veel jongeren het allerbelangrijkst. Ga maar na: op school gaat het vaak over wie verliefd is op wie, wat pesten is, wie je beste vrienden zijn. Kinderen die daar niet aan mee kunnen doen, missen iets. Sociale regels zijn op latere leeftijd moeilijker te leren.”

Lees verder na de advertentie

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat vanwege de levensovertuiging van hun ouders is tussen 2013 en 2016 met veertig procent gestegen tot 813 kinderen, meldde Trouw vanmorgen. De overheid heeft weinig tot geen zicht op deze groep en het kabinet wil meer toezicht op het onderwijs dat ze krijgen.

Op school gaat het vaak over wie verliefd is op wie, wat pesten is, wie je beste vrienden zijn. Kinderen die daar niet aan mee kunnen doen, missen iets. Marieke Hopman (Universiteit Maastricht)

Sommige kinderen die niet naar school gaan, krijgen wel les in een groep. Daarin zitten dan kinderen met gelijkgestemde ouders. Of dat het gemis van een traditionele klas doet vergeten? “Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar wat uit mijn onderzoek vooral blijkt is dat het voor kinderen belangrijk is te leren hoe ze zich moeten verhouden tot leeftijdsgenootjes”, zegt Hopman. Ze definieert thuisonderwijs als onderwijs waarbij, behalve broers en zussen, geen andere kinderen in de klas zitten.