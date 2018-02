'Tabakswet beschermt nu de sigarettenmakers in plaats van de roker'

Ficq strijdt al twee jaar namens twee oud-rokers – levensbedreigend ziek door longkanker en longziekte copd – tegen de vier tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Vanochtend vertelde het Openbaar Ministerie haar echter dat Philip Morris, BAT, JTI en Imperial Tobacco niet vervolgd zullen worden. Ze blijven volgens het OM immers binnen de wet.

Lees verder na de advertentie

Dat sigaretten met stofjes extra aantrekkelijk en dus verslavender worden gemaakt, is wettelijk toegestaan, zegt het OM

Roken is dodelijk en verslavend, geeft justitie Ficq volkomen gelijk. Maar daar houdt het dan ook wel op. De gezondheidsschade door sigaretten is niet zomaar toe te rekenen aan de sigarettenmakers. Bewijs voor de aanklachten moord, doodslag of mishandeling met de dood als gevolg, is er daarom niet. Roken is ook deels een keuze van mensen. Dat sigaretten met stofjes extra aantrekkelijk en dus verslavender worden gemaakt, is wettelijk toegestaan, zegt het OM.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De sigarettenfabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom. © ANP XTRA

Ook de aangifte van valsheid in geschrifte schopt het niet tot een rechtszaak. De meetmethode die de industrie hanteert voor de inname van teer en nicotine, is dan wel discutabel – vooral het argument dat gaatjes in de filter die inname verminderen – maar dat probleem is algemeen bekend, zegt het OM.

'Onbegrijpelijk' Ficq noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat justitie de tabakswetgeving zo beperkt interpreteert. “De wet is er op gericht de roker te beschermen. Terwijl we nu weten dat de sigaret een gemanipuleerd en kankerverwekkend product is waarvan de werkelijke schade niet te meten is.” Ficq gaat daarom in een zogeheten artikel 12-procedure het gerechtshof vragen om het OM te dwingen alsnog een strafzaak te beginnen. “In deze uitleg van het Openbaar Ministerie wordt vooral de industrie beschermd in de tabakswetgeving.” De aangifte werd destijds mede gedaan door de Stichting Rookpreventie Jeugd van longarts Wanda de Kanter en kreeg vrij snel steun van onder meer artsenblad NTvG en de kankerbestrijders van KWF. Ook patiëntenorganisaties en andere rokers deden aangifte. Begin deze maand volgden de ziekenhuizen AvL (Amsterdam) en UMCG (Groningen). Een grote stoet aan artsenorganisaties, zoals de kinder- en huisartsen, volgde dat voorbeeld. Deze week sloot ook de gemeente Amsterdam zich aan bij de aangifte. Bijna een kwart van de Nederlandse volwassen bevolking rookt, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Tabaksfabrikant Philip Morris toont zich in een reactie verheugd over de beslissing van het OM en zegt een rookvrije samenleving te willen bevorderen door de sigaret te vervangen door andere, minder schadelijke producten als de e-sigaret.

Anne Marie van Veen (45), longkankerpatiënte en aangeefster vanaf het begin: “Ik vind deze beslissing teleurstellend, je hoort er de argumenten van de tabaksindustrie in terug. Dat kinderen nog steeds beginnen met roken, wordt totaal niet meegenomen. En dat is de groep waar ik het voor doe. Ook voor mijn eigen vier kinderen. Alle aandacht voor deze zaak zie ik dan wel weer als een overwinning. Voor mezelf vind ik deze uitspraak heel moeilijk. Naar omstandigheden gaat het nu goed. Morgen hoor ik de uitslag van een belangrijke scan.”