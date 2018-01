'Stilstaan bij de Holocaust moet. Ik wil het niet, maar het moet'

De stille tocht voerde naar het Wertheimpark en hield stil bij het Spiegelmonument 'Nooit meer Auschwitz' van Jan Wolkers. Deze nationale herdenking lijkt elk jaar meer belangstelling te trekken.

Lees verder na de advertentie

Premier Mark Rutte stelde dat het niet herdenken van de Holocaust 'geen optie' is. 'En daarom komen wij ieder jaar samen.'

Voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité waarschuwde niet voor het eerst voor het toenemende antisemitisme dat hij om zich heen ziet. In het kielzog van rechts-populisme herkent hij steeds vaker uitingen waarin de Holocaust wordt gerelativeerd. De laatste jaren nemen de hatelijkheden in de richting van Joden toe.

Premier Mark Rutte stelde dat het niet herdenken van de Holocaust 'geen optie' is. "En daarom komen wij ieder jaar samen. Als eerbetoon aan Joden, Roma en Sinti die werden vermoord om wie zij waren." Hij verwees naar de 140.000 Joden die in Nederland in 1940 woonden, van wie er 102.000 de oorlog niet hebben overleefd. Zij stierven in vernietigingskampen in Duitsland en Polen.