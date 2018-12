‘Steunpunt voor (ex)jihadisten en hun familie is van nationaal belang’

Het steunpunt heeft sindsdien 35 personen en 75 families begeleid. En met succes, concludeert adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in een vandaag gepubliceerde evaluatie in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Niet alleen de doelgroep zegt na begeleiding “weerbaarder en stabieler in het leven te staan”, ook gemeenten en andere professionals geven aan te profiteren van de expertise bij het steunpunt. De afgelopen drie jaar werd zo’n tweehonderd keer advies ingewonnen.

Volgens AEF is het steunpunt ‘van nationaal belang’. Dat komt vooral door de expertise die inmiddels is opgebouwd. Er zijn theologen, gespecialiseerde psychologen en individuele begeleiders beschikbaar. Die helpen iemand bijvoorbeeld met het vinden van een baan, het beantwoorden van levensbeschouwelijke vragen of het verwerken van eventuele trauma’s. “Dat is uniek in Europa”, stelt AEF.

Het Landelijk Steunpunt Extremisme bestaat uit twee onderdelen. Forsa, dat zich richt op mensen die zelf radicaliseerden en bijvoorbeeld terugkeerden uit IS-gebied, of een poging deden uit te reizen. En het Familiesteunpunt, dat de gezinsleden van die geradicaliseerde jongeren bijstaat en probeert te voorkomen dat broertjes en zusjes de extreme denkbeelden ook omarmen. Overigens komt lang niet iedereen bij de organisatie terecht: deelname is vrijwillig, niemand wordt ertoe verplicht.

Kennis

Inmiddels hebben Forsa en het Familiesteunpunt bovendien zoveel voorbeelden gezien, dat ze kunnen bijdragen aan de broodnodige wetenschappelijke kennis over deradicalisering, schrijven de onderzoekers. Daarom moeten ze er samen met de NCTV voor waken dat de kennis blijft bestaan. Ook als radicalisering en extremisme niet meer hoog op de politieke agenda staan.

In het verleden ging dat mis. De expertise die er was na de moord op Theo van Gogh, verdween toen de aandacht voor het onderwerp afnam. Tot er plots vanaf 2012 Nederlanders begonnen uit te reizen naar IS-gebied en het kabinet in één keer met een rits maatregelen moest komen. In totaal zijn er de afgelopen jaren zeker driehonderd mannen en vrouwen vertrokken.

Daarom is het volgens AEF ook van belang dat het steunpunt niet alleen afhankelijk is van financiering - het gaat om 1,7 miljoen euro per jaar - van het Rijk, zoals nu het geval is. Ook via bijvoorbeeld gemeenten die veel te maken hebben met extremisme of via de Jeugdwet zou de organisatie geld kunnen krijgen. Dat voorkomt een te grote afhankelijkheid van de wind die door Den Haag waait.